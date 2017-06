Shakira staat in november in Ziggo Dome

Het optreden in Amsterdam is onderdeel van haar El Dorado-tournee, waarmee ze de hele wereld over zal reizen. Naast Amsterdam doet ze ook Antwerpen, Parijs en München aan.

De tournee volgt op de release van haar elfde album El Dorado, waar de nummers La Bicicleta, Chantaje en Déjà Vu op staan. Na het Europese deel van de tournee zal de zangeres naar de Verenigde Staten gaan. Optredens in Latijns-Amerika worden later aangekondigd.

Shakira stond zeven jaar geleden voor het laatst in Nederland op het podium. Toen gaf ze een optreden in de Ahoy in Rotterdam.

De kaartverkoop voor het concert start op vrijdag 30 juni om 10.00 uur.