Altaarstuk uit kunstcollectie David Bowie te zien in Antwerps museum

Het altaarstuk komt uit de collectie van David Bowie en was een van de eerste kunstaankopen van het vorig jaar overleden Britse popicoon.

Een verzamelaar kocht het schilderij afgelopen november op een veiling in Londen en kondigde direct aan het in langdurige bruikleen aan het Rubenshuis te geven. Ook Rubens (1577-1640) had werken van Tintoretto in zijn privécollectie, gaf de nieuwe eigenaar als reden. Het is voor het eerst dat het Rubenshuis kunst van Tintoretto toont, waarmee volgens het museum "een belangrijk hiaat" is gevuld.

De Italiaan schilderde De Heilige Catharina tussen 1560 en 1570 voor een kerk op het San Marco-plein in Venetië, waar het tot 1807 hing. Uit Belgisch onderzoek is gebleken dat Tintoretto onder de verflaag een tekening maakte, waaruit blijkt hoe hij zijn compositie tijdens het schilderen is blijven aanpassen.