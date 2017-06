Hoe voorkom je een lege bankrekening na een festival

De eerste dag vijftig muntjes kopen, om korting te pakken, of de uitgaven verspreiden over de dagen. Eén van de dilemma's op festivals, als je het liefst niet té veel wilt uitgeven.

Wat is de beste keuze? Volgens financieel adviseur Henri Kok is dat strikt persoonlijk. "Als je toch al weet dat je een grote drinker bent, kun je beter meteen veel muntjes kopen." Wel raadt hij aan om in dat geval alvast een exact bedrag te berekenen om uit te geven.

Bij dat bedrag is het handig om geld achter de hand te houden, mochten de muntjes plotseling toch al opraken. "Persoonlijke discipline speelt een grote rol", aldus Kok. Drink je niet per se heel veel, dan kun je volgens hem beter "een beetje spaarzaam" zijn en de situatie per dag bekijken.

Verleiding

Volgens de financieel adviseur is betalen met muntjes voor de festivalganger in elk geval wel gunstiger dan pinnen, zoals onder meer bij Best Kept Secret is ingevoerd. "De verleiding bij pinnen is veel groter. En ziet je pas aan het einde hoeveel je precies hebt uitgegeven."

Besparen op een festival blijft volgens Kok in elk geval vrij lastig: "Eten moet je toch en drank mag je waarschijnlijk niet zelf meenemen. Buiten de poort alvast wat slokken nemen, is vast ook niet de bedoeling."

Wel denkt hij dat het verstandig is om van te voren alvast wat in de "eerste levensbehoeften" te voldoen. "Je kunt bijvoorbeeld al wat water drinken of wat eten, zodat je een bodem hebt."