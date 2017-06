Negen bijzondere terrassen in Nederland

Canvas

Wat: rooftop bar

Waar: Amsterdam

Op de zevende verdieping van het Volkshotel, voormalig Volkskrantgebouw, zit de rooftop bar Canvas. Met uitzicht over de stad en de Amstel, kun je hier genieten van een ontbijtje in de vroege ochtend of een biertje in de namiddag. Op zondag staat er ook een hottub klaar.

Biergarten

Wat: biertuin, openlucht

Waar: Rotterdam

Bier, burgers, grote schalen nacho's en met een beetje geluk een zonnetje. In de Biergarten, één groot terras met verschillende kleine barretjes, komen mensen na hun werk even langs voor een drankje of studenten na college. Hier vind je een gevarieerd publiek en soms ook barbecues of dj's.

Post-Plaza Grand Café

Wat: café, restaurant

Waar: Leeuwarden

De grote centrale bar geeft een beetje het gevoel van een terras, maar is gewoon binnen. Ideaal voor als het buiten toch wat minder weer is. Geschikt voor een latte machiato en gin tonic in stijl, maar ook voor het lezen van een boekje of om toch nog een beetje te werken als het moet.

Flinders

Wat: café, restaurant

Waar: Groningen

Midden in het Noorderplantsoen is het restaurant Flinders te vinden. Vanaf het terras kun je studenten zien barbequen, kinderen zien spelen en hardlopers zien sporten. Vooral in de zomer is het plantsoen altijd goed gevuld, wat zorgt voor een gezellige sfeer. Flinders Café verzorgt biologische maaltijden, maar ook voor alleen biertje kun je hier terecht.

WT Urban

Wat: café, restaurant

Waar: Utrecht

De voormalige watertoren bij Rotsoord is nu een restaurant. Op drie verdiepingen kun je hier luxe dineren of genieten van een goede wijn. Zeker het terras biedt een prachtig uitzicht op de Domstad.

De Heuvel

Wat: kroegenstraat

Waar: Tilburg

De Heuvel is een plek in Tilburg, waar zo'n tientallen uitgaansgelegenheden en kroegen zitten. Voor elk wat wils en er is toch nog een vrij grote kans om op één van de terrassen een plekje te veroveren.

Pannen op 't Dak

Wat: rooftop festival

Waar: Breda

Op het Dak van de Concordia-garage (boven de Hema) in Breda wordt tien dagen lang een rooftop festival georganiseerd. Verwacht film, muziek, dans en een verkoelend drankje (of meerdere). Van 23 juni tot en met 2 juli vindt Pannen op 't Dak plaats.

Waterfront

Wat: café, restaurant

Waar: Vlissingen

Zittend op een zwevend terras met een drankje in je hand, kun je genieten van het gevarieerde uitzicht. Het strand, de zee, voorbijgaande boten of zelfs een ondergaande zon aan het einde van de dag zorgen voor een romantische setting. In 2014 benoemd als beste terras van Zeeland.

Rose's Beach

Wat: lounge bar

Waar: Arnhem

Geniet op een zandstrandje bij Rose's Beach van het uitzicht op de Rijn, vanuit een lekkere luie loungestoel, met een Corona of een ander verfrissend drankje in de hand.