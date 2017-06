Overzicht: de weekendtips van rapper Bizzey

Deze week spreken we Leo Roelandschap, beter bekend als Bizzey, die jarenlang deel uitmaakte van danceformatie Yellow Claw en toerde met artiesten als Hardwell, Don Diablo en Afrojack.

Dit jaar viert Bizzey zijn tienjarig bestaan als artiest. Op 7 juli komt zijn nieuwe EP samen met Josylvio en Yung Felix uit, genaamd Badman Ollo.

Fuifje 1 jaar! met o.a. Yung Felix

Wat: clubavond

Waar: Air, Amsterdam

Wanneer: 23 maart

Bizzey is goede vrienden met Yung Felix, en zit ook regelmatig samen met hem in de studio. "Die guy is master", vindt Bizzey. "Hij maakt hele toffe platen en is een goeie dj."



The Avocado Show

Wat: restaurant

Waar: Daniël Stalpertstraat, Amsterdam

Zowel Bizzey als zijn vrouw is gek op gezond eten, en daar horen ook avocado's bij. "Zaterdag ben ik overdag vrij, dan gaan we samen naar restaurant The Avocado Show, waar ze allerlei gerechten serveren met avocado's. Ze zijn lekker en bevatten ook nog eens goede vetten."

Amsterdam Summer Break

Wat: festival

Waar: Stadspodium Amsterdam

Wanneer: 25 juni

"Zondag geef ik een optreden op de allereerste editie van het Amsterdam Summer Break festival, georganiseerd door de feestorganisaties Fiesta Macumba, Woelig en Hitjesgolf. Naast muziek is er ook heel veel lekker Zuid-Amerikaans eten, wordt er live street art gemaakt door graffiti-artiesten en er wordt zelfs speciaal voor de gelegenheid een strandje aangelegd!"



Chicken waffle burger bij G's in de Pijp

Wat: restaurant

Waar: Ferdinand Bolstraat

"Zondag is cheat day voor mij. Ik eet normaal heel gezond en sport elke dag met een personal trainer. Ik drink veel water en door de week drink ik geen alcohol, dus af en toe mag ik wel eens zondigen. Zondag staat G's op het programma, da's een Amerikaans concept waar je kunt brunchen en lunchen en bloody mary's kunt drinken. Het is heel chill daar, ik vind het echt een good spot. Het is bijna alsof je overdag uitgaat."

All eyez on me

Wat: film over Tupac

Waar: diverse bioscopen

"Ik was naar de première van All eyez on me, maar het duurde allemaal zo lang dat ik de film uiteindelijk niet gezien heb. Ik hoor er verschillende verhalen over: sommigen zeggen dat 'ie goed is en anderen zeggen dat de film megaslecht is. Maar het maakt me niet, ik wil 'm gewoon zien."

"Tupac was niet m'n held, maar ik heb wel veel naar hem geluisterd. Ik was ook meer van Tupac dan van Biggie (The Notorious B.I.G.)."

Girls Goin' Wild

Wat: strandfeest bij Bloomingdale

Waar: Bloomingdale, Overveen

Wanneer: 25 maart

"Zondagmiddag heb ik een optreden bij Bloomingdale voor Girls Goin' Wild. Dat is aan het strand, dus dat is fijn voor mij en voor de bezoeker. Of het mooi weer wordt weet ik eigenlijk niet zeker, maar anders doen we gewoon net alsof!"