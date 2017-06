De weekendtips: een festival in de bajes en jazz op de boot

Zaterdag

Groninginnedag

Wat: evenement

Waar: Groningen

Gratis toegankelijk

Na een turbulente studententijd trekken veel Groningse jongeren naar de Randstad op zoek naar werk. Toch blijft er bij sommigen een heimwee naar de stad van de Martinitoren bestaan. Voor hen, en voor andere liefhebbers van onder meer de Groningse eierbal, is er voor het eerst een nationale terugkomdag. Groninginnedag biedt een uitgebreid programma met entertainment, muziek en de mogelijkheid om te kamperen op de Grote Markt.

TT Festival Assen

Wat: evenement

Waar: binnenstad, Assen

Gratis toegankelijk

Muziek, ronkende motoren en de geur van verbrand rubber. Dat belooft de organisatie van het vierdaagse TT Festival in Assen. Tijdens het festival worden diverse spannende motorraces afgewisseld met een feestelijke kermis en muziek.

Wicked Jazz Sounds Festival

Wat: muziekfestival

Waar: NDSM-werf, Amsterdam

Kosten: 35 euro

Van de afrobeats en funky geluiden die door Wicked Jazz Sounds worden voortgebracht, kunnen jazzliefhebbers deze keer niet een avond maar een heel weekend genieten. Jonge jazz-aficionado's zijn ook welkom, zij kunnen voor tien euro naar binnen.

Short Films in de Biergarten

Wat: films

Waar: TivoliVredenburg, Utrecht

Gratis toegankelijk

In de zomerse maanden biedt TivoliVredenburg een openlucht filmavond in de Biergarten. Deze keer zijn de organisatoren van Go Short, een filmfestival in Nijmegen, uitgenodigd om enkele van hun korte pareltjes te laten zien.

Bijlmes Bajes Festival

Wat: festival

Waar: Bijlmer Bajes, Amsterdam

Kosten: 10 euro

De voormalige Bijlmer Bajes is inmiddels omgetoverd in een hippe plek voor vrolijke feestjes, die worden georganiseerd met behulp van vluchtelingen. Op dit festival kun je streetfood, koud bier en wereldmuziek verwachten.

De Jazz Boot

Wat: muziek

Waar: LantarenVenster, Rotterdam

Kosten: 20 euro

Op de Jazz Boot kun je vijf uur lang over de Maas deinen, met jazzmuzikanten aan boord die zich laten inspireren door de steeds veranderende omgeving. De muzikale boottocht start bij LantarenVenster, het filmhuis van Rotterdam.

Tango Trolley

Wat: dans

Waar: Centraal Station, Arnhem

Gratis toegankelijk

Vanaf het Centraal Station in Arnhem danst een optocht door de stad heen, in het kader van de Nationale Tangodagen. Iedereen mag meedoen.

Bier & Ballen Festival

Wat: festival

Waar: Wilhelminasingel, Breda

Kosten: 25 euro

Een voetbalfestival vol muziek, film, cabaret en verhalen. Ook zijn er vanzelfsprekend voldoende bieren en ballen. De tiende editie van het festival belooft extra feestelijk te worden.

Zondag

ArenA MoveS

Wat: dans

Waar: Amsterdam Arena, Amsterdam

Zo'n duizend deelnemers testen hun krachten op een uitdagend parcours, om meer aandacht te creëren voor de ziekte MS. Verwacht fanatiek traplopen, sporten op het veld, skaten in het park en een straatvoetbal-demonstratie. Voor kinderen is er onder meer een spannende stormloopbaan.

Cityproms

Wat: festival

Waar: Leeuwarden

Gratis toegankelijk

Cityproms is het grootste festival voor klassieke muziek van Noord-Nederland. Zowel amateurs als professionele musici treden op in de binnenstad van Leeuwarden. Hier vind je optredens van kleine ensembles tot grote orkesten en koren.

Tropical Pool Party

Wat: feest

Waar: Zwembad de Krommerijn, Utrecht

Kosten: divers, aan de kassa

Een wedstrijd watermeloen happen, buikschuiven en een fanatiek waterpistoolgevecht. De Tropical Pool Party staat garant voor waterpret.

Rapalje Zomerfolk Festival

Wat: festival

Waar: Stadspark, Groningen

Kosten: 12.50 euro

Een vrolijk folkfestival met een groot aanbod aan onder meer Ierse muziek. Leer ondertussen op de doedelzak te spelen of schiet een pijl met een boog.



Volendammerdag

Wat: feest

Waar: Oude Haven, Volendam

Gratis toegankelijk

Het beroemde dorp, dat onder meer Jan Smit voortbracht, viert feest. De bewoners tooien zich in kleurrijke klederdracht en in het centrum kan iedereen zich laten vermaken met muziek en sport.

Real Human Bodies

Wat: tentoonstelling

Waar: evenementenhal Hardenberg

Kosten: 15 euro aan de kassa

De rondreizende tentoonstelling Real Human Bodies doet dit weekend Hardenberg aan. Bekijk allerlei onderdelen uit bewaarde menselijke lichamen, die voorheen lang niet voor iedereen toegankelijk waren.

Parkpop

Wat: muziekfestival

Waar: Den Haag

Gratis entree

Artiesten uit de hele wereld staan op het podium, tijdens één van de grootste gratis festivals van Europa. Je ziet tijdens deze editie onder meer Alison Moyet en Broederliefde. Dit jaar wordt voor het eerst ook een opwarmfeestje georganiseerd, met de titel Parkpop Downtown, op vrijdag 23 juni.

De Parade

Wat: theater

Waar: Rotterdam

Kosten: divers

In de tenten van de Parade zijn zestig theater-, dans- , mime- en muziekvoorstellingen te zien, die exclusief voor de Parade zijn gemaakt. Deze zomer is het festival in opeenvolgende steden te bezoeken. Dit weekend is Rotterdam aan de beurt.