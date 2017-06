Five Finger Death Punch in december in AFAS Live

Het optreden dat Five Finger Death Punch vorige week maandag in Tilburg gaf haalde internationaal het nieuws. Tijdens de show kregen de mannen ruzie, wat resulteerde in een zeer teleurstellend concert.

Afgelopen maandag kwam de metalband terug naar 013 voor een gratis optreden. Daarmee werden de fans herwonnen, de reacties op social media na afloop van het concert waren louter positief.

Frontman Ivan Moody is er voorlopig niet bij. Hij is na het dramatische optreden teruggevlogen naar de Verenigde Staten om daar af te kicken. Tommy Vext neemt voorlopig Moody’s positie in. Wanneer de zanger zich weer bij de band voegt, is niet bekend.

In Flames

In december deelt Five Finger Death Punch het podium van AFAS Live met In Flames, de Zweedse metalband waar de Amerikanen later dit jaar mee door Europa toeren. Kaarten voor het concert in Amsterdam zijn vanaf vrijdagochtend te koop.