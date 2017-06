De weekendtips: wandelen in het donker en muzikaal bootvaren

Zaterdag

Summer Rooftop Party

Wat: feest

Waar: STROOM, Rotterdam

Kosten: 19.95 euro

Acht dj's nemen het tegen elkaar op in een zomerse battle, waarbij latin en eclectische muziek zegevieren. De zwoele deuntjes komen tot de bezoeker via een kleurrijke koptelefoon, terwijl exotische cocktails worden rondgebracht.



Nacht van de vluchteling

Wat: evenement

Waar: diverse plaatsen in Nederland

Vanaf middernacht lopen duizenden deelnemers veertig kilometer. Een flinke wandeling, maar niks in vergelijking met de vele kilometers die asielzoekers afleggen op de vlucht van oorlog in hun land. De organisatie wil hiervoor niet alleen bewustzijn creëren, maar ook geld ophalen voor noodhulp door de lopers te laten sponsoren.



Swingin’ Groningen

Wat: muziekfestival

Waar: Groningen

Gratis toegankelijk

Vanaf woensdag tot en met zaterdag staat Groningen in het teken van swingende jazz. Op verschillende podia door de stad staan diverse artiesten en met de Noord-Europese jazztalent contest wordt er ook aandacht besteed aan jong talent.

Midzomernachtloop

Wat: evenement

Waar: Veluwe

Vleermuizen, uilen en nachtzwaluwen ontwaken 's nacht in het bos. Loop mee in het donkere bos en leer over de nachtbrakers van de boswachter. De nacht wordt afgesloten met een kampvuur, waarbij marshmallows niet mogen ontbreken.

Muzikaal Bootwateren

Wat: muziekfestival

Waar: Ameland

Gratis toegankelijk

"Bootwateren" staat voor de goede afloop van een reddingsactie. Dit werd vroeger gevierd met een sigaar en enkele borrels bij een plaatselijk café op Ameland. Inmiddels is het bootwateren ook uitgegroeid tot een jaarlijks feestelijk evenement, met dweilorkesten en live bands.

Efteling Midsummerfestival

Wat: evenement

Waar: De Kaatsheuvel

Kosten: vanaf 35 euro

De Efteling viert de start van de zomer met een feeëriek festival. Waag een ritje in de achtbaan, of geniet van muziek op verschillende magische locaties.

Dancetour Leeuwarden

Wat: dance festival

Waar: Oldehoofsterkerkhof, Leeuwarden

Gratis toegankelijk

Een vrolijk dancefestival in Leeuwarden, dat rond twee uur 's middags begint met een kleurrijke GayStraight-parade door de grachten.

The Great Liao

Wat: tentoonstelling

Waar: Drents Museum, Assen

Kosten: 13 euro regulier ticket

De tentoonstelling The Great Liao laat zien hoe een klein nomadenvolk uitgroeide tot een supermacht in Azië. De schatten van de machtige Liao-dynastie worden voor het eerst in Nederland getoond.

Zondag

Museum Market

Wat: markt

Waar: Museumplein, Amsterdam

Gratis toegankelijk

In het culturele hart van Amsterdam kun je zondag terecht voor kunstobjecten of design, maar ook voor een hapje of drankje in de zon.

Vaderdagconcert

Wat: klassiek

Waar: Amsterdamse Bos, Amstelveen

Gratis toegankelijk

Kinderen van de Amsterdamse muziekscholen trakteren de vaders uit de omgeving op een mooi concert, terwijl de jongsten in het publiek een speciale Vaderdagtaart maken om na afloop op te smikkelen.

Julianapop

Wat: muziekfestival

Waar: Julianadorp

Kosten: 20 euro in voorverkoop

Douwe Bob, Diggy Dex en Waylon staan zondag op het podium voor een feestelijk optreden tijdens Julianapop.

Parkdag 2017

Wat: evenement

Waar: Griftpark, Utrecht

Gratis toegankelijk

In het kader van de Utrechtse Canal Pride, staat ook het Gritfpark in het teken van de LGBQT-trots. Met roze films, stand up-komedie en lezingen.

Father’s Foodtruck Festival

Wat: culinair

Waar: Soffreeon fifty four, Oud-Beijerland

Gratis toegankelijk

Speciaal voor de vaders is er op de Oostdijk 54 een mini-foodtruck festival te vinden, met speciaal bier en een 'oldschool' vinyl dj. Het hele gezin is welkom om een hapje mee te eten en te dansen op de muziek van de band Flamingo's.



Gitaarfestival

Wat: muziekfestival

Waar: Zuiderzeemuseum, Enkhuizen

Kosten: divers

Voor muzikale vaders wordt voor de vijfde keer op een rij het Gitaarfestival georganiseerd in het Zuiderzeemuseum. Met flamingo, fingerstyle, blues en wereldmuziek is er voor elke papa wat wils. De vaders mogen deze dag zelfs gratis naar binnen bij het museum en het festival.

Wild Things

Wat: tentoonstelling

Waar: De Tiendschuur, Tegelen

Kosten: 6 euro aan de kassa



Van wilde dieren tot knuffelbeesten, van mieren tot olifanten. Alles wat beestachtig is, zelfs mensen met dierlijke trekjes, komt voorbij in de tentoonstelling Wild Things.

The Promise - Terry George

Wat: film

Waar: bioscopen in heel Nederland

Kosten: 10 euro

Een bijzondere film over de Armeense genocide, die in Turkije dan ook omstreden is. In de laatste dagen van het Ottomaanse Rijk proberen de Amerikaanse journalist Chris en zijn mooie vriendin Ana gezamenlijk met de briljante medicijnenstudent Michael te vluchten voor de onrust. Maar tussen hun drieën ontstaan ook spanningen als Ana en Michael interesse voor elkaar blijken te hebben. Met onder meer steracteur Christian Bale.