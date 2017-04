Overzicht: Plien van Bennekom gidst het weekend

Plien van Bennekom (46) vormt een komisch duo met Bianca Krijgsman en is momenteel met haar te zien in de voorstelling Slippers. Daarbij werken de cabaretières samen met collega's Peter van de Witte en Bas Hoeflaak van Droog Brood.

Voorheen was Van Bennekom ook te zien in de satirische serie Koefnoen en speelde ze in diverse Nederlandse films, waaronder Minoes en Moordwijven.

Into the woods

Wat: musical

Waar: theaters in heel Nederland

"Into The Woods is een mooie musical met een fijne cast, de muziek van Sondheim en dan ook nog geregisseerd door de fantastische Gijs de Lange die nu ook ons in Slippers regisseert. Ik vind het een mooi initiatief dat ze bij Into The Woods met zo'n grote cast en zo'n groot orkest op tour gaan door Nederland. Dit is er eentje die je gezien moet hebben."

Paaseieren zoeken in het Amsterdamse Bos

Wat: activiteit

Waar: Amsterdamse Bos, Amstelveen

"Naast dat ik dit weekend speel in de voorstelling Slippers in het DeLeMar Theater en heel veel chocolade eitjes wil eten, ga ik ook graag met mijn man en kinderen paaseieren zoeken. Het Amsterdamse Bos is daar een hele goede optie voor, want daar worden verschillende activiteiten voor alle leeftijden georganiseerd."

De Grote Drie

Wat: musical

Waar: theaters in heel Nederland

"Ik vind het genieten hoe Ellen Pieters de rol van Adele vertolkt. Ze is een vakvrouw, die samen met Hanneke Drent en Frédérique Sluyterman De Grote Drie vormt."

Kings of War

Wat: theater

Waar: Stadsschouwburg, Amsterdam

"Kings of War heeft een heleboel goede recensies gekregen en deze voorstelling moet je natuurlijk gezien hebben. Graag ga ik op zo'n avond eerst met Jeroen uit eten, daarna naar de voorstelling om de avond uiteindelijk af te sluiten in een kroeg ergens in Amsterdam. Een echte Amsterdamse avond, die we - nu we niet meer in de stad wonen - echt moeten plannen."