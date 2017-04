DJ Snake annuleert optreden in Amsterdam

In een mail aan mensen die al een ticket hebben, laat Ticketmaster weten dat het optreden niet doorgaat. Een nieuwe datum is nog niet bekend.

Bezoekers die al een ticket hadden, hoeven niets te doen om hun geld terug te krijgen. Ticketmaster maakt het bedrag automatisch over. Dit zal binnen drie weken gebeuren.

In 2013 brak de artiest internationaal door met de single Turn down for what samen met rapper Lil Jon. In 2015 maakt hij samen met Major Lazer het nummer Lean On.