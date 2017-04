Deze week in de voorverkoop: Cat Power, Causes en The Drums

Causes

Waar: Luthersekerk, Groningen

Wanneer: 9 juni

Kosten: 15 euro

Koop hier je kaarten

De Britse zanger Rupert Blackman kwam naar Nederland als straatmuzikant en werd al snel ontdekt door een platenlabel. Aanvankelijk schreef hij vooral liedjes voor anderen, waaronder Alain Clark, maar na het ontmoeten van de Utrechtse gitarist Jan Schröder werd zijn eigen band Causes een feit. Momenteel is de band druk bezig met het maken van een nieuw album. Vanaf de zomer heeft Causes daarentegen weer tijd voor een kleine concertreeks met de titel The Church Tour. De show in Groningen vindt dan ook plaats in een kerk.

Extreme

Waar: TivoliVredenburg, Utrecht

Wanneer: 25 juli

Kosten: 34 euro

Koop hier je kaarten

Met het gevoelige akoestische nummer More Than Words had het Amerikaanse Extreme een grote wereldhit te pakken. Na grote successen hield de rockband enkele jaren rust, maar sinds 2007 is de groep rondom zanger Gary Cherone terug. Dit jaar kunnen we zelfs een nieuw album verwachten.

The Drums

Waar: Tolhuistuin, Amsterdam

Wanneer: 30 september

Kosten: 18 euro

Koop hier je kaarten

The Drums brengt zomerse, aanstekelijke liedjes over stukgelopen relaties. Sinds het nummer Let's Go Surfing, dat uitkwam in 2009, geniet de Amerikaanse band bekendheid in Nederland. Na aanleiding van het vierde album Abysmal Thoughts, dat uitkomt op 16 juni, tourt The Drums binnenkort door Europa en doet de groep in Nederland alleen de Tolhuistuin aan.

Cat Power

Waar: Paradiso, Amsterdam

Wanneer: 1 juni

Kosten: 36.50

Koop hier je kaarten

De 45-jarige Charlyn Marie Marshall, die ook in verschillende films heeft geacteerd, verwierf wereldwijd bekendheid met albums als You Are Free (2003) en The Greatest (2006). Haar laatste album Sun verscheen in 2012. Op 1 juni speelt ze solo.

Ennio Morricone

Waar: Ahoy, Rotterdam

Wanneer: 19 september

Kosten: vanaf 49.50 euro

Koop hier je kaarten



De Italiaanse filmcomponist Ennio Morricone maakte in zijn zestigjarige carrière meer dan 500 soundtracks voor films en series. Tijdens de 60 Years Of Music-tour laat hij live in Ahoy zijn filmmuziek horen, onder meer uit Tarantino's The Hateful Eight. Hiervoor ontvint de componist een Golden Globe en een BAFTA Award.

Margo Price

Waar: Doornroosje, Nijmegen

Wanneer: 27 juni

Kosten: 17 euro

Koop hier je kaarten

In haar tienerjaren vertrok Margo Price naar Nashville, de stad van de country. Na in diverse bars te hebben opgetreden, bracht ze in 2016 haar eerste album Midwest Farmer's Daughter uit, waarop country van de oude stempel te horen is. Denk honkytonk, western swing en een vleugje soul. Price schreef de nummers in een moeilijke periode en hoopt haar publiek te helpen om "ook door moeilijke momenten en depressies heen te komen".