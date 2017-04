De weekendtips: palmpop en lentezwemmen

Zaterdag

Motel Mozaïque

Wat: festival

Waar: Rotterdam

Kosten: divers

Een avontuurlijk festival voor kunstliefhebbers die graag op zoek gaan naar iets nieuws. Ontdek opkomende pareltjes op het gebied van muziek, theater, dans en beeldende kunst vanuit de hele wereld.

Smartlappenfestival Amersfoort

Wat: festival

Waar: diverse locaties, Amersfoort

Gratis

Gedeelde Smart, Rozen en Gladiolen of Uit Het Leven Gegrepen. Dit weekend staat Amersfoort in het teken van de smartlap en het zeemanslied.



Dag van de Haagse geschiedenis

Wat: evenement

Waar: Plein, Den Haag

Festivalterrein is gratis toegankelijk

Door middel van boottochten, lezingen en stadswandelingen leren de bewoners van Den Haag de geschiedenis van hun stad kennen. Op het Plein zijn kaarten verkrijgbaar om mee te doen aan allerlei activiteiten.



Palmpop

Waar: De Weere

Kosten: 12.50 euro

Palmpop staat voor West-Friese indierock, beats, hiphop en vlammende optredens. Met onder meer optredens van BARTEK en Call It Off, wordt in de Weere een groot feest neergezet.

Soia Openingsweekend

Wat: evenement

Waar: Strand Oog in Al, Utrecht

Kosten: afhankelijk van bestelling menu

Het zomerseizoen van Soia, gelegen aan het strandje bij Utrecht, is begonnen. Dat wordt gevierd met een openingsweekend, vol yoga, knutselen en hapjes bereid in de nieuwe keuken.

In De Diamantfabriek

Wat: kunst

Waar: CREA, Amsterdam

Kosten: 9 euro standaard ticket

Ruwe diamanten, die net om de hoek komen kijken in de kunstwereld, worden dit weekend opgepoetst tot glimmende stenen. Onder begeleiding van gastartiesten als Willie Wartaal en Echo Movis tonen ze hun kunnen op het gebied van muziek, spoken word, podiumkunst en beeldende kunst.

Moving Futures Festival

Wat: dans

Waar: Grand Theatre, Groningen

Kosten: 15 euro dagkaart

Een reizend dansfestival, waarbij er met verschillende dansvoorstellingen en praatjes van choreografen een kijkje wordt gegeven achter de schermen van hedendaagse dans.



Lentezwemmen

Wat: evenement

Waar: Hoornseplas, Groningen

Gratis

De eerste lenteduik wordt gezamenlijk genomen bij de Hoornseplas, om het zwemseizoen in te luiden. Voor wie te veel bibbert in het koude water, kan snel aansluiten bij de oefeningen om warm te blijven of aan tafel gaan voor warme chocolademelk en appeltaart.



Haagse biermarkt

Wat: markt

Waar: Grote Markt, Den Haag

5 euro voor het glas

Proef uit meer dan veertig verschillende speciaalbieren van lokale bierbrouwers, onder begeleiding van swingende deuntjes en groovy jazz. De bieren komen in glaasjes van vijftien centiliter, want het gaat hierbij wel echt om fijnproeven.

Anna Rune

Wat: concert

Waar: Simplon, Groningen

Kosten: 10 euro

De 22-jarige Belgische singer-songwriter Anna Rune maakt popliedjes vanuit haar klassieke achtergrond, wat onder meer terug te horen is in haar begeleiding op de piano. In 2015 werd de zangeres verkozen tot Beste singer-songwriter in het Vara-programma van Giel Beelen.

Zondag

Fink

Wat: concert

Waar: Muziekgieterij, Maastricht

Kosten: 26.50 euro

Fin Greenall, oftewel Fink, begon als danceproducer, maar heeft inmiddels al zeven albums uitgebracht als singer-songwriter. Zondag neemt hij de Muziekgieterij over en vormt hij deze tot heuse Blues Club, een genre dat Fink ook in huis blijkt te hebben.



Marie-Claire Greve: Natuur Puur

Wat: expositie

Waar: De Merkenwinkel, Amsterdam

Oog in oog met gevaarlijke dieren, naast een woeste zee of vanuit de lucht: natuurfotografe Marie-Claire doet alles voor een mooie foto. Daarvoor reisde ze af naar Afrika en Ijsland, maar maakte ze ook kiekjes bij haar thuis om de hoek.

Floppy Totaal v3.0

Wat: festival

Waar: Worm, Rotterdam

Kosten: gratis, behalve het cabaret

Dit is het eerste festival dat de floppy eert. Misschien een "gadget" die tegenwoordig erg ouderwets lijkt, maar volgens de organisatoren blijft de floppy zeker relevant. Luister daarom mee naar floppy deuntjes, bekijk floppy-kunst of leer bij over de nieuwe ontwikkelingen binnen de floppywereld.



Freedom's Cool Festival

Wat: festival

Waar: Doornroosje, Nijmegen

Kosten: 5 euro

In het teken van 4 en 5 mei, maken scholen een compositie over het thema "vrijheid". In welk muziekgenre ze dat doen, is aan de leerlingen zelf. Zondag laten ze hun act horen voor de jury, die aan het einde van de dag een winnaar kiest.

Nationale Museumweek

Wat: kunst

Waar: in heel Nederland

Gratis

Tussen 3 en 9 april verzorgen diverse musea een origineel en creatief programma om te laten zien wat "hun echte goud is". Ze zetten daarbij een pronkstuk uit de collectie of het depot centraal om aan groot publiek te tonen.

Mini & Maxi

Wat: cabaret

Waar: Leidse Schouwburg

Kosten: vanaf 25 euro

Het beroemde Nederlandse komische duo Mini & Maxi keert terug in het theater met de voorstelling NU!. Verwacht gekke capriolen, grappige muziekstukken en scherpe dialogen.

The Asian Food Market

Wat: markt

Waar: Kaaihallen, Den Bosch

Kosten: 2.50 euro aan de kassa

Zoek tussen de vele kraampjes - vrolijk versierd met lampionnetjes - naar Taiwanese bubble tea, Nepalese momos en Chinese jiaozi.



WijnSpijs Wandeling Scheveningen

Wat: culinair

Waar: Scheveningen

Kosten: 57.50 euro

Loop langs de pier van Scheveningen, vang een frisse portie zeewind en schuif aan bij diverse restaurants tijdens deze culinaire wandeling over het strand.

Monk - Ties Schenk

Wat: jeugdfilm (vanaf 12 jaar)

Waar: filmhuizen in heel Nederland

Wanneer: vanaf 9 april

Speelduur: 75 minuten (Nederlands gesproken, Engelse ondertiteling)

Monk gaat over de gelijknamige dertienjarige jongen die constant denkt dat hij een enge ziekte onder de leden heeft. Daarnaast heeft hij te maken met een puberende zus en een moeder die zichzelf heel belangrijk vindt. Alsof dat niet genoeg is moet Monk ook nog zijn tobbende vader verdragen.

Imagine Film Festival

Wat: speciaal programma met vijftig lange en veertig korte films

Waar: Filmmuseum Eye, Amsterdam

Wanneer: 12 tot en met 22 april

Tijdens het Imagine Film Festival in het filmmuseum Eye in Amsterdam kunnen liefhebbers tussen 12 en 22 april bijna honderd verschillende filmproducties bekijken. Centraal staat "de fantastische film als een rijke bron van gedachte-experimenten, die vooruitlopen of reflecteren op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen".