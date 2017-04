Vijf nieuwe films die je vanaf deze week in de bioscoop kunt zien

Deze week besteden we onder meer aandaacht aan drie Nederlandse producties en het Imagine Film Festival dat van 12 tot 22 april in het Amsterdamse filmmuseum Eye plaats zal vinden.

Bram Fischer - Jean van de Velde

Wat: historisch drama rondom Nelson Mandela

Waar: bioscopen en filmhuizen in heel Nederland

Wanneer: vanaf 13 april

Speelduur: 124 minuten

In deze nieuwe film van de Nederlandse regisseur Jean van de Velde staat de arrestatie van de Zuid-Afrikaanse politicus Nelson Mandela en enkele partijgenoten van het ANC centraal. Bram Fischer wordt aangewezen om Mandela in de rechtszaal te verdedigen, terwijl hij in het geheim een bondgenoot van hem is.

Fast & Furious 8 - F. Gary Gray

Wat: actie, auto’s

Waar: bioscopen in heel Nederland

Wanneer: vanaf 13 april

Speelduur: 136 minuten (vanaf 12 jaar)

In The Fate of the Furious, het achtste deel van de succesvolle Fast & Furious-reeks, besluiten Hobs (Dwayne Johnson) en Dominic (Vin Diesel) maar weer eens in snelle auto's plaats te nemen en de wereld te redden. Terwijl de hele groep eigenlijk had besloten om een rustig leven te gaan leiden.

Bibi en Tina 3 - Detlev Buck

Wat: kinderfilm

Waar: bioscopen in heel Nederland

Wanneer vanaf 12 april

Speelduur: 110 minuten (vanaf 6 jaar)

Bibi en Tina zijn twee jonge meiden en vriendinnen van elkaar. En Bibi is eigenlijk een heks, maar dat deert Tina niet. In deze derde film over het duo zien we hoe ze op zomerkamp gaan en geconfronteerd worden met een ruzie tussen de jongens en de meiden. Daarnaast moeten ze het ook nog tegen een bosbrand opnemen.

0,03 seconde - Suzanne Raes

Wat: documentaire over topsporters

Waar: bioscopen en filmhuizen in heel Nederland

Wanneer: vanaf 12 april

Speelduur: 90 minuten

Suzanne Raes volgde voor de totstandkoming van 0,03 seconde Nederlandse topzwemmers als Femke Heemskerk, Ranomi Kromowidjojo, Sharon van Rouwendaal, Sebastiaan Verschuren en Ferry Weertman om te documenteren hoe zij zich hebben voorbereid op de Olympische Spelen 2016.

Monk - Ties Schenk

Wat: jeugdfilm (vanaf 12 jaar)

Waar: filmhuizen in heel Nederland

Wanneer: vanaf 9 april

Speelduur: 75 minuten (Nederlands gesproken, Engelse ondertiteling)

Monk gaat over de gelijknamige dertienjarige jongen die constant denkt dat hij een enge ziekte onder de leden heeft. Daarnaast heeft hij te maken met een puberende zus en een moeder die zichzelf heel belangrijk vindt. Alsof dat niet genoeg is moet Monk ook nog zijn tobbende vader verdragen.

Imagine Film Festival

Wat: speciaal programma met vijftig lange en veertig korte films

Waar: Filmmuseum Eye, Amsterdam

Wanneer: 12 tot en met 22 april

Tijdens het Imagine Film Festival in het filmmuseum Eye in Amsterdam kunnen liefhebbers tussen 12 en 22 april bijna honderd verschillende filmproducties bekijken. Centraal staat "de fantastische film als een rijke bron van gedachte-experimenten, die vooruitlopen of reflecteren op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen".