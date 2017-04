Overzicht: Dit kun je met je kinderen tijdens Pasen gaan doen

Kuikentjes kijken - Amsterdam

Wat: evenement

Waar: Artis, Amsterdam

Kosten: museumentree

Gluur mee in de broedmachine waar kleine kuikentjes rondlopen. Een aantal daarvan zitten nog in een ei, maar misschien maak je wel net het moment mee waarop ze daaruit kruipen. Natuurlijk horen vooral kuikens bij het Paasfeest, maar ook andere dieren leggen een ei: zelfs de baby-krokodil komt hieruit. Daarom trekken kinderen Artis door op zoek naar de eieren van zoveel mogelijk beesten. Voor de echt vroege vogels is er bovendien een Paasontbijt met lekkers en natuurlijk eitjes.

Tante Sjaan en de verloren kleuren - Rosmalen

Wat: jeugdtheater

Waar: Perron-3, Rosmalen

Kosten: 6.50 euro aan de kassa

Tante Sjaan gaat lekker een weekendje weg. Met haar backpack vertrekt ze naar Camping 't Peronnetje. Maar als de campingbaas steken laat vallen, kan tante Sjaan toch geen rust nemen en moet ze ingrijpen. Kijk mee of het goed komt en doe daarna mee met een voorleesuurtje of waag een dansje in de kinderdisco.

Paaseitjes-zoektocht - Ammerzoden

Wat: evenement

Waar: Kasteel Ammersoyen. Ammerzoden

Kosten: 8.50 euro

De Paashaas heeft stiekem in de gangen en geheime kamers van het kasteel allerlei eitjes verstopt. Zoek mee in alle nauwe nissen en achter bijzondere luiken, om een voorraad witte, melk en pure eitjes mee te kunnen nemen naar huis of ter plekke op te smikkelen.

Lammetjes knuffelen - Texel

Wat: evenement

Waar: Schapenboerderij Texel

Gratis

Schattige lammetjes die dartelen en springen door het weiland. In de tijd van Pasen worden er weer veel kleine schaapjes geboren. Kom ze knuffelen en aaien in de schaapskooien van Drenthe maar ook bijvoorbeeld op Texel, waar de boerderij zelfs een schaap met vijf poten telt.

Pasen in de sneeuw - Zoetermeer

Wat: evenement

Waar: SnowWorld, Zoetermeer

kosten: divers

Vier Pasen in de sneeuw tijdens een speciale middag in SnowWorld en schuif aan bij een uitgebreid Paasbuffet. Brunch met een patatje en een frikandel en geniet van ijstaart als toetje.

Pasen in het museum - Utrecht

Wat: evenement

Waar: Museumconventie Catharijne, Utrecht

Kosten: museumentree

Ga op zoek naar het gouden ei van de Paashaas en volg het hazenpad. Wie het schitterende ei-exemplaar vindt, kan een prijs ophalen bij de kassa van het museum. In het museumcafé wordt ondertussen een smakelijke Paasbrunch geserveerd , ook zijn er rondleidingen over voorjaarsfeesten en bloemenwandelingen door het museum.