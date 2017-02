En Vogue naar Nederland voor aantal concerten

En Vogue vierde haar grootste successen in de jaren negentig met hits als Don't Let Go, My Lovin (You're Never Gonna Get It) en Hold On.

De vrouwen staan op 10 april in Paard van Troje in Den Haag, op 13 april in Paradiso Amsterdam en op 15 april in Doornroosje Nijmegen. De kaartverkoop voor de concerten gaat op 10 februari om 10.00 's ochtends van start.

En Vogue zal tijdens hun Nederlandse tournee bestaan uit de oorspronkelijke bandleden Terry Ellis en Cindy Herron, aangevuld met Rhona Bennett die sinds 2003 de formatie ondersteund.

Wat: concert

Start voorverkoop: 10 februari, 10.00 uur

