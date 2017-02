John Mayer geeft extra concert in Ziggo Dome

De kaartverkoop voor het extra concert gaat aanstaande vrijdag om 12.00 uur van start.

Het concert is onderdeel van zijn wereldtournee The Search For Everything World Tour aan. In januari bracht de gitarist zijn EP The Search For Everything - Wave One uit. Het volledige album wordt in de lente verwacht.

Het is Mayers eerste tournee sinds 2014. De tour start 31 maart in Albany (New York) en eindigt op 12 mei in de O2 in Londen. Tijdens ieder concert speelt Mayer (39) een intieme akoestische solo-set.

Grammy Award

De zanger bracht in 1999 zijn eerste solo-EP uit, het akoestische Inside Wants Out. Vier jaar later won hij een Grammy Award voor het nummer Your Body Is A Wonderland.

Zijn album Battle Studies (2009) met daarop de hits Heartbreak Warfare, Half Of My Heart (met ex Taylor Swift), Who Says en Perfectly Lonely stond meer dan een jaar in de Nederlandse hitlijsten.

Wat: concert

Waar: Ziggo Dome

Wanneer: dinsdag 2 mei

Start kaartverkoop: 12 februari om 12.00 uur

Meer informatie