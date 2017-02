Deze week in de voorverkoop: Ludovico Einaudi, Racoon en Blackstreet

Blackstreet

Waar: 013, Tilburg

Wanneer: 26 maart

Kosten: 26,50 euro

Koop hier je kaarten

Deze Amerikaanse R&B- en hiphop-formatie werd in 1991 opgerict door Teddy Riley. De groep werd bekend met onder andere het nummer No diggity dat ze samen met Dr. Dré maakte. In 2015 speelden ze in TivoliVredenburg samen met Keith Sweat.

Ludovico Einaudi

Waar: AFAS Live, Amsterdam

Wanneer: 8 juli

Kosten: Vanaf 55 euro

Koop hier je kaarten

De Italiaanse pianist/componist Ludovico Einaudi komt voor een exclusieve show op 8 juli naar AFAS Live. Einaudi werd bij het grote publiek bekend door zijn muziek voor de films Intouchables en Doctor Zhivago. Zijn eerdere concerten in Nederland waren volledig uitverkocht.

Tijdens deze show staat zijn negende album Elements centraal. Dit album verscheen in 2015 en heeft in Nederland bijna de platina status bereikt. De pianist werkte twee jaar aan het album dat twaalf stukken over de elementen water, vuur, wind en aarde bevat.

Idina Menzel

Waar: Koninklijk Theater Carré, Amsterdam

Wanneer: 23 juni

Kosten: Vanaf 49,50 euro

Koop hier je kaarten

De zangeres en actrice Idina Menzel komt in het kader van haar 2017 World Tour naaar Nederland. In 2016 bracht ze haar Tony Award-winnende album Idina uit. In 2013 werd ze wereldwijd bekend door de animatiefilm Frozen, waarin ze de stem vertolkte van Elsa. Het door haar gezongen Let It Go won een Oscar voor Beste Originele Nummer.

Racoon

Waar: TivoliVredenburg, Utrecht

Wanneer: 7 april

Kosten: 32,50

Koop hier je kaarten

De Zeeuwse pop-rockband Racoon werd bekend met hits als Love You More, No Mercy en Oceaan. Op dit moment is de band bezig met de opnames van hun nieuwe EP die dit voorjaar verschijnt. Eerder won de band drie Edisons, een Gouden Harp, twaalf 3FM-awards, de Popprijs, een Gouden Notenkraker en een Rembrandtaward.

Sigur Rós

Waar: AFAS Live, Amsterdam

Wanneer: 2 oktober

Kosten: 42,90 euro

Koop hier je kaarten

De IJslandse post-rockbank komt op 2 oktober naar Nederland. De band speelt tijdens het concert een extra lange show die bestaat uit niet een maar twee verschillende sets. Naast bekende nummers zullen ze ook nieuw materiaal ten gehore brengen.

De band bestaat sinds 1994 en beleefde zijn internationale doorbraak in 1999 met het album Agætis Byrjun. Het geluid van de band wordt beschreven als romantisch, dramatisch, extatisch en etherisch.

Gavin James

Waar: AFAS Live, Amsterdam

Wanneer: 6 oktober

Kosten: 33 euro

Koop hier je kaarten

De Ierse singer-songwriter Gavin James (echte naam Gavin Wigglesworth) brak vorig jaar door met The Book of Love, dat een cover was van The Magnetic Fields. De 25-jarige zanger staat momenteel in de hitlijsten met Nervous, dat afkomstig is van zijn eerste studioalbum Live at Whelans. Binnenkort komt Wigglesworth met nieuw materiaal.

Train

Waar: AFAS Live, Amsterdam

Wanneer: 14 oktober

Kosten: 42,90 euro

Koop hier je kaarten

In het kader van de Play That Song Tour komt train op 14 oktober naar AFAS Live. De band gaat op tournee om hun nieuwe album A Girl, A Bottle, A Boat te promoten. Het is inmiddels het tiende studioalbum van Train, dat grote hits scoorde met Hey Souls Sister, Drops Of Jupiter en Drive By. A Girl, A Bottle, A Boat is de opvolger van Bulletproof Picasso uit 2014.