Dit moeten we volgens Sharon Doorson dit weekend doen

Zangeres Sharon Doorson (29) brak in 2004 door met de meidengroep Raffish, die werd gevormd in het programma Popstars: The Rivals. Uiteindelijk viel de groep uit elkaar en begon Doorson haar solocarrière. In 2011 deed ze mee aan het tweede seizoen van The voice of Holland, waar ze in het team van Marco Borsato tot de halve finale kwam. Als soloartiest scoorde ze met de hits Fail in Love, High on your Love en Killer.

Op 15 maart is Doorson om 20.30 uur te zien in My Spotify Top 10 bij KPN Presenteert, waar Doorson aan de hand van haar favoriete muziek haar persoonlijke verhaal vertelt. De zangeres heeft Beyoncé met Run the world op nummer een gezet, omdat het een heel krachtig nummer is. "Beyoncé is een soort koningin die alle vrouwen toespreekt. Met mijn eigen muziek wil ik ook mensen inspireren en kracht geven, maar dat doe ik niet persé alleen voor vrouwen."

Rijksmuseum van Oudheden

Wat: Museum

Waar: Leiden

"Laatst had ik opnames in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden en ging tussen de opnames door even door het museum heen. Ik vond de expositie over Egypte heel interessant. In het museum liggen echte mummies en het viel mij op hoe groot die mummykisten zijn. Ook was het relief waarmee die kisten versierd zijn indrukwekkend om te zien."

"Ik ga eigenlijk nooit naar een museum. Ik nam toevallig een kijkje omdat ik die opnames had, maar musea trekken mij over het algemeen niet heel erg. Als ik vrij ben ga ik liever nieuwe albums luisteren dan dat ik naar een museum ga, maar misschien ga ik het pas op latere leeftijd waarderen."

The Lion King

Wat: Musical

Waar: AFAS Circustheater Scheveningen

Kosten: vanaf 24 euro

"Ik ga bijna niet naar kleinere producties in het theater, maar ik weet niet precies waarom ik daar weinig naartoe ga. Laatst ging ik naar The Lion King en dat was helemaal het einde. The Lion King neemt je helemaal mee naar Afrika en laat je proeven van een andere cultuur. De donkere cast, de Afrikaanse vrouw die in een taal praat waar je niks van weet en de decorstukken zijn prachtig. De voorstelling heeft een bepaald soort sfeer en net als dat ik dat bij een concert het totaalplaatje helemaal te gek vindt, vind ik dat ook bij een musical belangrijk."

"Ik ben zelf van half Surinaamse en half Nederlanse afkomst en daardoor ben ik opgevoed met twee verschillende werelden. Mijn vriend is Kaapverdiaans en daar krijg ik ook weer veel muziek van mee. In dat opzicht luister ik wel naar wereldmuziek, maar het moet op mijn pad komen. Door de Kaapverdiaanse cultuur raak ik geïntereseerd in de Afrikaanse muziek. Ik vind dat hele mooie muziek, die cultuur trekt mij sowieso heel erg."

The Get Down

Wat: Serie

Waar: Netflix

"Veel mensen kennen deze serie niet en dat is zonde. Het speelt zich af in de tijd van de disco en funk en gaat over de ghetto van The Bronx. Jonge Latino’s proberen het in de muziekwereld te maken en in de serie volg je ze op hun weg naar succes. Ook zie je met welke tegenslagen ze te maken krijgen, zoals een familie die ze tegenhoudt om hun droom te verwezenlijken. Een aflevering duurt een uur en daardoor krijg je het idee dat je per aflevering naar een film kijkt."

"Iedere artiest heeft struggles. Die heb ik ook gehad, maar de aanhouder wint altijd. Als artiest moet je telkens blijven vernieuwen. Je blijft altijd een nieuwe kant van jezelf onderzoeken. Madonna komt opeens weer met een album in een andere stijl, maar blijft wel popmuziek maken. In verschillende fases van je leven zal je dit ook laten horen in je muziek. Ik kom zelf binnenkort ook met een nieuwe single. Het is een hele pure balad, iets wat mensen niet direct van mij gewend zijn."

The Accountant

Wat: Dramafilm

Waar: Theater de Speeldoos, Baarn

"Deze film gaat over een autistische man die als boekhouder in contact komt met het criminele circuit. Het is een hele spannende film, omdat je niet verwacht dat hij in deze wereld terecht komt. De film laat je zien hoe het is om autisme te hebben en het viel mij op hoe slim de hoofdpersoon was."

Hoofdrolspeler Christian Wolff (gespeeld door Ben Affleck) heeft meer met cijfers dan met mensen. Als accountant werkt hij in het geheim voor een grote criminele organisatie. Als hij in de boekhouding bij een robotica bedrijf een fout ontdekt beginnen er doden te vallen.



"Tot slot adviseer ik om eens te kijken naar de video: It’s your life, shine it van Prince Ed. Het is een soort preek over hoe je je leven zou moeten leiden. Zorg dat je geen spijt hebt van dingen als je dood gaat. Sinds Expeditie Robinson ben ik er achter gekomen dat familie en je geliefden heel belanrijk zijn. Zorg dat je alles uit het leven haalt en volg wat je hart je ingeeft. Ik probeer hier zelf ook aan te werken door aan Mindfulness te doen."