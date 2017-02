Zondagtips: Paul van Vliet, kinderconcert en een winterwandeling

Paul van Vliet – 300ste voorstelling in Carré

Wat: Theater

Waar : Koninklijk Theater Carré

Wanneer: 15.00 uur

Kosten: 35 euro voor eerste rang

Koop hier je kaarten

Paul van Vliet speelt al vier seizoenen in een uitverkochte Koninklijke Schouwburg in Den Haag zijn succesvolle one man show. Op 5 februari komt hij naar Carré om zijn 300ste voorstelling in het Koninklijk theater te spelen.



De voorstelling is een selectie van zijn beste werk. Een mix van komische types, persoonlijke liedjes en meeslepende verhalen.



Wicked Jazz Sounds

Wat: Muziek

Waar: Sugarfactory Amsterdam

Wanneer: 23.30 - 05.00 uur

Kosten: 9,50 euro

Koop hier je kaarten



Tijdens deze wekelijkse dansnacht wordt jazz gecombineerd met dance. Muzikanten en dj's spelen samen jazz, hip hop, soul, funk, house, disco, latin en meer.



Romanovs & Revolutie, het einde van een monarchie

Wat: Museum

Waar: Hermitage, Amsterdam

Wanneer: Vanaf 4 februari – 17 september 2017

Kosten: vanaf 17,50 euro

Koop hier je kaarten



In de tentoonstelling wordt aan de hand van films, foto's, schilderijen, toegepaste kunst en historische documenten het indrukwekkende en aangrijpende verhaal verteld van het mondaine St-Petersburg en de bloeiende kunst aan het begin van de twintigste eeuw.



Een expositie met meer dan 250 objecten uit het Artillerie Museum en de Hermitage in St-Petersburg en het Russisch Staatsarchief in Moskou. Kledingstukken en portretten van het tsarenpaar, speelgoed en tekeningen van hun kinderen, de acte van abdicatie van Nicolaas, kunstwerken uit Ruslands 'zilveren eeuw', diverse Fabergé-objecten en een van de moordwapens behoren tot de topstukken van de tentoonstelling.



Winterwandeling

Wat: Wandeling

Waar: Zwanenwater Callantsoog

Wanneer: 11.00 uur

Kosten: 6 euro voor leden van Natuurmonumenten

Koop hier je kaarten, aanmelding vereist



Zondagochtend laat de boswachter zien hoe het natuurgebied Zwanenwater omgaat met de winter. In de Noord-Hollandse duinen, vlak bij Callantsoog ligt het Zwanenwater. Het is een beschermd natuurgebied met uitzonderlijk veel soorten planten en dieren. In de zomer zijn in het gebied orchideeën, vlinders en bijzondere vogels te vinden.



Op 5 februari laat de boswachter zien dat het natuurgebied ook bijzondere bewoners, planten en dieren huisvest in de wintermaanden. Van water, ijs, trekvogels, wintervoorraden en dieren. Om op de warmen wordt na afloop een kopje chocolademelk gedronken.

MOVITS!

Wat: Concert

Waar: Melkweg

Wanneer: 19.30 uur

Kosten: 19,30 euro

Koop hier je kaarten

Op deze muziek kan je onmogelijk stilstaan, vandaar de naam Movits. Deze Zweedse groep maakt opzwepende muziek met een combinatie van hiphop, jazz en swing.

In 2008 brak de groep door met hun debuutalbum Äppelknyckarjazz. Eerder speelde de groep op EuroSonic en Lowlands.

Kinderconcert

Wat: Concert

Waar: Pianola Museum Amsterdam

Wanneer: 12.00 uur

Kosten: 5 euro

Kaartverkoop: bij de kassa



Voor kinderen van 4 tot 12 jaar en hun ouders en grootouders die mee willen in de muzikale tijdmachine. In de voorstelling wordt een piano door onzichtbare vingers bespeeld. Na het concert mogen de kinderen zelf proberen om een pianola te laten spelen.