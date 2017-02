Weekendtips: Funk in Paradiso en winterwandelingen

Zaterdag

De Hubble’s mooiste ontdekkingen

Wat: Lezing door prof. Henny Lamers

Waar: Lelystad Airport

Wanneer: 10.30 uur

Tijdens de lezing toont prof. Henny Lamers foto's die door ruimtetelescoop Hubble zijn gemaakt. Aan de hand van de opnamen en door gebruik te maken van computersimulaties zal professor Lamers op een eenvoudige manier uitleggen wat door de Hubble ontdekt is. De professor zal het ook hebben over de geboorte en dood van de sterren en over het ontstaan van het melkwegstelsel.



Soul power make it funky

Wat: Muziek

Waar: Paradiso, Amsterdam

Wanneer: Deuren openen om 24.00 uur

Kosten: 13,50 euro

Zaterdag staat Paradiso in het teken van Marvin Gaye, Michael Jackson, Stevie Wonder en Whitney Houston. Stap de dansvloer op en waan je in de wereld van soul en funk.



Uilen speuren

Wat: Wandeling

Waar: De Moer ( Noord-Brabant )

Wanneer: 19.00 uur

Kosten: 7 euro voor leden van Natuurmonumenten

Huis ter Heide bij Tilburg staat bekend om de zeer afwisselende natuur: bossen, heide, akkers en vennen.

Zaterdagavond geeft Natuurmonumenten een kijkje in het nachtleven van de bosbewoners. Samen met de boswachter wordt een wandeling gemaakt van tweëenhalf uur. In de avonduren is de uilenroep extra indringend. Ga mee op pad, spits je oren en leer alles over deze bosbewoner.



BAUHAUS Dutch Open Darts 2017

Wat: Dartkampioenschappen

Waar: De Bonte Wever, Assen

Wanneer: 3, 4, 5 februari

De Dutch Open Darts is het grootste dartstoernooi van Europa. Vanaf vrijdag zullen de beste darters de strijd met elkaar aangaan in de koppeltoernooien. Op zaterdag spelen de darters de singeltoernooien. Op de laatste dag zal de jeugd het tegen elkaar opnemen en worden de finales gespeeld.



Toegangskaarten zijn uitsluitend tijdens het evenement verkrijgbaar en dus niet vooraf te bestellen.



Jeroen van der Boom

Wat: Theatershow

Waar: Theater aan het Vrijthof Maastricht

Wanneer: 20.00 uur

Kosten: 35 euro

Jeroen van der Boom is een Nederlandstalige zanger, tv-presentator en bekend als één van de Toppers. In het theater laat hij zich in een intieme setting van zijn beste kant horen. Door met zijn vaste band energieke liedjes en ballads te zingen leert het publiek hem nog beter kennen. Ook laat hij het publiek bepalen welke liedjes de band gaat spelen.



Het Fieptheater

Wat: Kindervoorstelling

Waar: JHM Kindermuseum in het Joods Historisch Museum

Wanneer: t/m 18 december 2017



In het jaar dat het JHM Kindermuseum zijn tiende verjaardag viert en Fiep Westendorp 100 zou zijn geworden, speelt het Fieptheater een stuk waarin Westendorps figuren tot leven komen. In het minitheater op de zolder van het kindermuseum speelt de voorstelling met een mix van animatie, film en muziek.



De show duurt 18 minuten en start kwart voor en kwart over het hele uur tussen 11.00 en 17.00 uur. De laatste Fiepshow start om 16.15 uur. Entree tot Het Fieptheater is ingebrepen bij een kaartje voor het JHM Kindermuseum.



Fiep Westendorp was een Nederlands tekenares die vooral bekend werd door haar illustraties bij de verhalen van Annie M. G. Schmidt. Jip en Janneke, de poezen Pim en Pom, Pluk van de Petteflet, Otje en Floddertje zijn haar bekendste figuren.

Zondag

Paul van Vliet – 300ste voorstelling in Carré

Wat: Theater

Waar : Koninklijk Theater Carré

Wanneer: 15.00 uur

Kosten: 35 euro voor eerste rang

Paul van Vliet speelt al vier seizoenen in een uitverkochte Koninklijke Schouwburg in Den Haag zijn succesvolle one man show. Op 5 februari komt hij naar Carré om zijn 300ste voorstelling in het Koninklijk theater te spelen.



De voorstelling is een selectie van zijn beste werk. Een mix van komische types, persoonlijke liedjes en meeslepende verhalen.



Wicked Jazz Sounds

Wat: Muziek

Waar: Sugarfactory Amsterdam

Wanneer: 23.30 - 05.00 uur

Kosten: 9,50 euro

Tijdens deze wekelijkse dansnacht wordt jazz gecombineerd met dance. Muzikanten en dj's spelen samen jazz, hip hop, soul, funk, house, disco, latin en meer.



Romanovs & Revolutie, het einde van een monarchie

Wat: Museum

Waar: Hermitage, Amsterdam

Wanneer: Vanaf 4 februari – 17 september 2017

Kosten: vanaf 17,50 euro

In de tentoonstelling wordt aan de hand van films, foto's, schilderijen, toegepaste kunst en historische documenten het indrukwekkende en aangrijpende verhaal verteld van het mondaine St-Petersburg en de bloeiende kunst aan het begin van de twintigste eeuw.



Een expositie met meer dan 250 objecten uit het Artillerie Museum en de Hermitage in St-Petersburg en het Russisch Staatsarchief in Moskou. Kledingstukken en portretten van het tsarenpaar, speelgoed en tekeningen van hun kinderen, de acte van abdicatie van Nicolaas, kunstwerken uit Ruslands 'zilveren eeuw', diverse Fabergé-objecten en een van de moordwapens behoren tot de topstukken van de tentoonstelling.



Winterwandeling

Wat: Wandeling

Waar: Zwanenwater Callantsoog

Wanneer: 11.00 uur

Kosten: 6 euro voor leden van Natuurmonumenten

Zondagochtend laat de boswachter zien hoe het natuurgebied Zwanenwater omgaat met de winter. In de Noord-Hollandse duinen, vlak bij Callantsoog ligt het Zwanenwater. Het is een beschermd natuurgebied met uitzonderlijk veel soorten planten en dieren. In de zomer zijn in het gebied orchideeën, vlinders en bijzondere vogels te vinden.



Op 5 februari laat de boswachter zien dat het natuurgebied ook bijzondere bewoners, planten en dieren huisvest in de wintermaanden. Van water, ijs, trekvogels, wintervoorraden en dieren. Om op de warmen wordt na afloop een kopje chocolademelk gedronken.

MOVITS!

Wat: Concert

Waar: Melkweg

Wanneer: 19.30 uur

Kosten: 19,30 euro

Op deze muziek kan je onmogelijk stilstaan, vandaar de naam Movits. Deze Zweedse groep maakt opzwepende muziek met een combinatie van hiphop, jazz en swing.

In 2008 brak de groep door met hun debuutalbum Äppelknyckarjazz. Eerder speelde de groep op EuroSonic en Lowlands.

Kinderconcert

Wat: Concert

Waar: Pianola Museum Amsterdam

Wanneer: 12.00 uur

Kosten: 5 euro

Voor kinderen van 4 tot 12 jaar en hun ouders en grootouders die mee willen in de muzikale tijdmachine. In de voorstelling wordt een piano door onzichtbare vingers bespeeld. Na het concert mogen de kinderen zelf proberen om een pianola te laten spelen.