John Mayer en Céline Dion binnen minder dan een uur uitverkocht

De verkoop startte vrijdagmorgen om 10.00 uur.

Het concert van John Mayer is onderdeel van zijn wereldtournee The Search For Everything World Tour aan. In januari bracht de gitarist zijn EP The Search For Everything - Wave One uit. Het volledige album wordt in de lente verwacht.

Mayer heeft geen wereldtournee meer gegeven sinds 2014. Zijn nieuwe tour start op 31 maart in Albany (New York) en eindigt op 12 mei in de O2 in Londen.

Waar: Ziggo Dome, Amsterdam

Wanneer: Woensdag 3 mei

Céline Dion

Céline Dion geeft na tien jaar weer een concert in Nederland. De Canadese zangeres bekend van onder andere My Heart will go on, staat op vrijdag 23 juni in het Gelredome in Arnhem.

In 2016 verscheen het album Encore Un Soir, het eerste studioalbum van Dion in vier jaar tijd. In datzelfde jaar gaf Dion ook twee concerten in het Antwerpse Sportpaleis.

Waar: Gelredome, Arnhem

Wanneer: Vrijdag 23 juni

Train

De band Train komt op 14 oktober 2017 naar Amsterdam voor een optreden in AFAS Live, voorheen Heineken Music Hall.

Train komt met de Play That Song Tour naar Europa. Tegelijk met de release van de tournee kondigt de band ook een album aan.

Waar: AFAS Live

Wanneer: Zaterdag 14 oktober

Voorverkoop: vanaf 3 februari om 10.00 uur

Gavin James

De Ierse singer-songwriter geeft op vrijdag 6 oktober een concert in de AFAS Live. Gavin Wigglesworth, de echte naam van de zanger, brak begin vorig jaar in Nederland door met zijn versie van The Book Of Love, een cover van The Magnetic Fields.

Momenteel staat de 25-jarige zanger in de hitlijsten met Nervous (The Ooh Song). Dat nummer staat op zijn eerste studioalbum, dat begin 2016 verscheen. Binnenkort komt Wigglesworth met nieuw materiaal.

Waar: AFAS Live

Wanneer: Vrijdag 6 oktober

Voorverkoop: Vanaf 3 februari om 10.00 uur

