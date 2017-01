Overzicht: De leukste concerten van deze week

​Van grootheden als Skunk Anansie en Glenn Hughes tot Nederlandse helden als Joep Beving en Thomas Azier. Er is deze week weer genoeg te beleven in het clubcircuit.

Verder deze week: Green Day, Tangarine, Beach Slang, Blossoms, traumahelikopter en Jebroer.

Green Day - 31 januari, Ziggo Dome, Amsterdam

Afgelopen oktober kwam de nieuwste plaat van Green Day uit en deze week strijken ze met de Revolution Radio Tour neer in Amsterdam voor een show in de Ziggo Dome. Ook tijdens deze tour gaat de muziek samen met een politiek geladen statement waar de band bekend om staat.

Maar vergis je niet, Green Day is niet verleerd hoe het een feestje moet bouwen.

Meer informatie concert Green Day

Joep Beving - 3 februari, Theaters Tilburg, Tilburg

In de beslotenheid van zijn eigen huis componeerde Joep Beving elf pianostukken en verzamelde ze op het album Solipsism. Dit is niet onopgemerkt gebleven. Het album is al meer dan zestig miljoen keer gestreamd. Pianomuziek om stil van te worden, zo bleek ook wel tijdens zijn optreden op Eurosonic. Deze week te zien in Theaters Tilburg.

Meer informatie concerten Joep Beving

Tangarine - 4 februari, Kantine Walhalla, Rotterdam / 9 februari, Theater De Winsinghof, Roden / 10 februari, Cultura, Ede / 11 februari, Theater Hofpoort, Coevorden

Voor Tangarine is weggaan ‘thuiskomen’. Ook voor komende theatertour nemen de broers je mee op een campertrip dwars door de Verenigde Staten in de folktour From Tuscon with songs. Hoewel er niks beters is dan de deur achter je dicht trekken en een vliegtuig instappen kun je voor Tangarine gewoon naar de theaters in onder andere Rotterdam en Ede.

Meer informatie concerten Tangarine

Skunk Anansie - 2 februari, AFAS Live, Amsterdam

Skunk Anansie heeft eigenlijk geen introductie meer nodig. In 2001 gingen ze uit elkaar om 2009 terug te keren, volgens frontvrouw Skin nog steeds als ‘underdogs’. Afgelopen jaar kwam alweer hun derde plaat uit sinds de reünie, waarmee ze deze week AFAS Live aandoen.

Meer informatie concerten Skunk Anansie

Blossoms - 3 februari, Melkweg, Amsterdam

De 80's indie rock van Blossoms bracht ze vorig jaar al een nominatie voor Song van het Jaar en een debuutalbum hoog in de hitlijsten. Onlangs stonden ze in Nederland als voorprogramma van Jake Bugg op de planken maar deze week zijn ze terug voor een headline show in de Melkweg!

Meer informatie concerten Blossoms

traumahelikopter - 2 februari, Luxor Live, Arnhem / 3 februari, Hedon, Zwolle / 9 februari, Patronaat, Haarlem/ 10 februari, Cul de Sac, Tlburg / 11 februari, Metropool, Hengelo/ 17 februari, Oefenbunker, Landgraaf / 18 februari, Mezz, Breda

Recht voor zijn raap, rauw, hard en lekker smerig, zo kun je traumahelikopter het best omschrijven. De jongens uit Groningen hebben al aardig wat kilometers gemaakt in het Nederlandse alternatieve circuit en gaan ook in februari weer de weg op. Aankomende tijd kun je ze zien in Arnhem, Tilburg, Hengelo en Haarlem.

Meer informatie concert traumahelikopter

Thomas Azier - 3 februari, Sugarfactory, Amsterdam

In november verscheen er na een tijd stilte weer nieuwe muziek van de Nederlandse singer-songwriter en multi-instrumentalist Thomas Azier. Begin dit jaar zal er dan ook een langverwachte opvolger verschijnen van Hylas. De show in Sugarfactory deze week is een prima gelegenheid zijn om de nieuwe nummers live te horen.

Meer informatie concerten Thomas Azier

Glenn Hughes - 5 februari, Boerderij, Zoetermeer / 23 februari, 013, Tilburg

Levende rocklegende Glenn Hughes is deze maand in Nederland te vinden met zijn nieuwste album Resonate, waar hij allesbehalve een uitgebluste indruk maakt. Hardrock zoals je het kent van deze bassist, zanger en componist. Voor de show in 013 brengt hij ook de Britse jonge rockband Stone Broken mee.

Meer informatie concert Glenn Hughes

Jebroer - 3 februari, Gebr. De Nobel, Leiden / 4 februari, Neonsplash 2017, Amsterdam / 11 februari, De Helling, Utrecht / 17 februari, Simplon, Groningen

Op 11 november bracht Jebroer zijn album ELF11 uit. Het album bestaat uit elf tracks die in samenwerking met elf verschillende producers is gemaakt. En deze maand staat hij met het nieuwe album op de planken van verschillende podia, zoals op 11 februari in de Helling in Utrecht.

Meer informatie concerten Jebroer

Dit is een selectie van het aanbod in Nederland. Voor een overzicht kun je terecht bij de concertagenda van Podiuminfo.