Frozen-zangeres Idina Menzel in juni in Carré

De zangeres en actrice werd in 2013 wereldwijd bekend door de animatiefilm Frozen, waarin ze de stem vertolkte van Elsa. Het door haar gezongen Let It Go won een Oscar voor Beste Originele Nummer.

De 45-jarige Amerikaanse bracht vorig jaar haar Tony Award-winnende album idina uit. Ze begon haar carrière als musicalactrice in onder meer Rent en Wicked. Ook was te zien in de hitserie Glee en de film Enchanted.

Menzel gaf in 2015 ook al een show in Carré.

Waar: Koninklijk Theater Carré, Amsterdam

Wanneer: Vrijdag 23 juni

Kaartverkoop: Vrijdag 3 februari om 10.00 uur via Ticketmaster