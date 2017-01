Poppodia willen in 2017 nog meer 'een gids zijn voor bezoekers'

Oosterpoort, Groningen - "Een beetje het Eurosonic/Noorderslag-gevoel"

De Oosterpoort is misschien gevestigd in een minder grote stad, maar heeft daardoor ook minder concurrentie. Volgens medewerker marketing Paulien Jongsma gaat het dan ook "hartstikke goed". "En sommige artiesten, zoals binnenkort Dave Matthews, komen alleen naar Amsterdam én naar Groningen."

Dat succes gold afgelopen jaar niet voor alle culturele plekken in Groningen. Zo ging het Grand Theatre aan de Grote Markt failliet. De Oosterpoort kreeg de taak om ook daar de programmering te verzorgen, zodat het Grand Theatre toch kon blijven bestaan. Jongsma: "We merkten dat dit eigenlijk goed werkte. We konden in De Oosterpoort niet altijd alles programmeren wat we wilden en hebben op deze manier mogelijkheden."

Ook volgend jaar gaat De Oosterpoort weer samenwerken met verschillende partijen in de stad. Bijvoorbeeld met de Bovenkamer van Groningen, de Spieghel en de Lutherse Kerk. Jongsma: "De concerten die verspreid zijn door de stad, geven een beetje het Eurosonic/Noorderslag-gevoel."

Voor De Oosterpoort is er veel mogelijk door meerdere zalen tot beschikking te hebben. Maar soms is het volgens Jongsma ook wel lastig om zo'n divers publiek aan te spreken. De Oosterpoort programmeert niet alleen pop, maar ook bijvoorbeeld jazz, metal en theatervoorstellingen. "Je bent dan ook jezelf een beetje aan het beconcurreren. Soms krijgen we bij de posterronde bijna ruzie", grapt Jongsma.

Wat de Stadsschouwburg volgend jaar meer wil doen, is het organiseren van projecten en reeksen. Zo staat er één keer in de zoveel tijd een weekend in teken van een bepaald project. Jongsma: "Mensen vinden die herkenning fijn. Als ze weten dat er over drie maanden weer een project is, komen ze terug."

Rotown, Rotterdam - "Door gebruik te maken van elkaars krachten is het meeste te winnen"

2017 wordt een speciaal jaar voor Rotown. Het poppodium opende dertig jaar geleden op 30 april haar deuren en dit feestelijke jubileum wordt uitgebreid gevierd. Muziekjournalisten, bekende Nederlanders en oud-programmeurs leveren in april een bijdrage om het verleden, heden en de toekomst van het poppodium te laten zien.

"Maar waarschijnlijk gaan we niet alleen maar shows doen, dat wordt een beetje een overkill", zegt programmeur Stephan Maaskant. Naast concerten zijn er daarom ook feesten en andere evenementen te bezoeken. Niet alleen in Rotown, maar ook in de kleinere zalen van V11 en de Maassilo.

Die zalen zijn volgens Maaskant een belangrijk onderdeel van Rotown. In V11 staan jong talenten op het podium, die later vaak doorgroeien naar de Maassilo en naar Rotown of Annabel. "Sommige daarvan staan later zelfs in een uitverkocht Paradiso."

Samenwerken met andere zalen vindt de programmeur dan ook van belang en Rotown is van plan om dit volgend jaar met meer culturele instellingen in Rotterdam te gaan doen.

"Door gebruik te maken van elkaars krachten is het meest te winnen", verklaart Maaskant. Rotown gaat zich volgend jaar daarom meer richten op haar eigen specialisatie, in plaats van alles te willen doen. "We hebben erkend dat er al veel aanbod is aan dansavonden en dat wij op dat gebied zelf beter een stap terug kunnen nemen. Er is geen gat, dus dat hoeven we ook niet te vullen."

Rotown wordt in 2017 weer vooral een alternatief muziekcafé, zoals het in eerste instantie ook bedoeld was. "Daar mag ook wel gedanst worden, maar het is minder een missie."

TivoliVredenburg, Utrecht - "Volgend jaar mogen we niet meer bang zijn voor dat grote gebouw"

TivoliVredenburg had een roerig jaar. Het poppodium staat voor een deel nog steeds in de steigers maar er zijn al wel volop concerten en feesten in het gebouw.

"De omgeving wordt drastisch aangepast", zegt pop-programmeur Sytse Wils. Hij verwacht dat mensen TivoliVredenburg volgend jaar beter kunnen vinden: "Dan zit er niet meer zo'n grote bouwput omheen en zijn alle ingangen beter bereikbaar".

De programmeur vindt het goed gaan in het nieuwe gebouw van TivoliVredenburg en verwacht dat de lijn uit 2016 zal worden doorgetrokken in het komende jaar. "Al moet je met zo'n groot complex nooit stil gaan zitten."

2017 zal dan ook een jaar zijn waarin TivoliVredenburg meer gaat experimenteren. "We hebben de deurtjes al open gedaan, maar kunnen nog verder gaan. Volgend jaar mogen we niet meer bang zijn voor dat grote gebouw".

Wils ziet dan ook nieuwe mogelijkheden. "We willen het reguliere programma iets meer up-spicen naar het festivalgevoel, daar hebben we ook de ruimte voor". Zo heeft TivoliVredenburg net een festival aangekondigd voor dans en pop, met een "studentikoze ondertoon". Artiesten als Broederliefde en bekende Nederlanders als Maxime Hartman zijn daar te zien. TivoliVredenburg wil hiermee het gevoel van een indoor buitenfestival creëren.

Dit past bij het nieuwe pop-beleid, waarbij meer jong publiek, van tieners tot studenten, moet worden aangetrokken. Zo wordt er een eindexamenfestival georganiseerd in mei, net na de laatste toets. "Jonge mensen komen al wel, maar blijven ook belangrijk want zij zijn echt om de lifeline van een poppodium."

Paradiso, Amsterdam - "Paradiso wil, kan en moet een gids zijn"

Ook Paradiso heeft een jubileum, maar dan in 2018. Het poppodium bestaat dan vijftig jaar. Volgens programmeur Ben Kamsma is iedereen bij Paradiso daar nu al volop mee bezig.

Voor 2017 heeft het poppodium vooral plannen om meer te gaan doen op internet en sociale media, zodat Paradiso voorop kan lopen op het gebied van technologische ontwikkelingen. Zo staan er nieuwe fora als Paradiso Labs en een "splinternieuwe interactieve website" p de planning.

Maar, zo benadrukt Kamsma, de inhoud blijft het belangrijkste doel. Daarbij spelen initiatieven als Indiestad en Sonic Acts, waarbij relatief jonge bands en kunstenaars op het podium staan, een essentiële rol. "Paradiso wil, kan en moet een gids zijn."

Dit draagt volgens de programmeur eraan bij dat jong en oud beter meer betrokken raakt. "Zo kunnen we artiesten, ondergronds en bovengronds, blijven omarmen."

Maar niet alleen opkomend talent staat op het podium, ook grote namen blijven naar Paradiso komen. Waar Ben Kamsma zelf het meest naar uit kijkt? "Mijn jaar kan niet meer stuk met de komst van The Shins."