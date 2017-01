Deze week in de voorverkoop: Franz Ferdinand, James Blunt en Good Charlotte

Neil Diamond

Waar: Ziggo Dome, Amsterdam

Wanneer: 23 september

Kosten: vanaf 54 euro

Op zijn vijftigjarige jubileum-tour doet de Amerikaanse singer-songwriter Neil Diamond ook de Amsterdamse Ziggo Dome aan. De wereldster ontving in zijn omvangrijke carrière meerdere prijzen, waaronder enkele Grammy's en Golden Globes.

James Blunt

Waar: AFAS Live

Wanneer: 6 november

Kosten: 45 euro

James Blunt speelt in het kader van zijn The Afterlove Tour in het Amsterdamse AFAS Live. In maart brengt hij zijn nieuwe album uit, waarvoor de Britse zanger samenwerkte met OneRepublic-voorman Ryan Tedder en Ed Sheeran. Blunt is vooral bekend van zijn hits You're Beautiful en Goodbye My Lover.

Good Charlotte

Waar: TivoliVredenburg, Utrecht

Wanneer: 10 juni

Kosten: 33 euro

De Amerikaanse poppunk-band Good Charlotte hield even pauze, maar staat sinds het uitbrengen van het album Youth Authority in 2016 weer volop op het podium. In juni touren de bandleden, bekend van hits als I Just Wanna Live, door Europa en staan ze onder meer in het Bataclan te Parijs.

Franz Ferdinand

Waar: Paradiso

Wanneer: 29 augustus

Kosten: 35 euro

In 2004 brak Franz Ferdinand door met een titelloos album, dat de Schotse indie-band een Mercury Music Prize opbracht. Vooral het nummer Take Me Out is in Nederland bekend. Het concert van Franz Ferdinand ging vrijdag in de voorverkoop en is nu al uitverkocht, maar wellicht zijn er via Ticketswap nog kaarten te verkijgen.



Interpol

Waar: Oosterpoort

Wanneer: 30 augustus

Kosten: 39 euro

Vijftien jaar geleden bracht de Amerikaanse band Interpol het debuutalbum Turn On the Bright Lights uit. Om dit te vieren gaat de band op tour langs diverse festivals en een aantal poppodia, waaronder de Oosterpoort en 013 in Nederland.



Nordic Delight Festival

Waar: Melkweg, Amsterdam

Wanneer: 22 april

Kosten: 15 euro

Dat wat gemaakt wordt in Scandinavië, lijkt garant te staan voor kwaliteit. Veel Nederlanders zijn dan ook fan van Deense crimi's of Noorse films. Op het Nordic Delight Festival kunnen zij volop genieten van Scandinavische muziek, films en culinaire hoogstandjes. Enkele bands zijn al bevestigd, waaronder het Deense elektronisch poptrio CHINAH, de Zweedse alternatieve band Grapell en het Noorse Einar Stray Orchestra.



Jan Akkerman

Wanneer: 18 maart

Waar: Podium Gigant, Apeldoorn

Kosten: 20 euro

Gitaarvirtuoos Jan Akkerman viert zijn zeventigste verhaardag met een tour door Nederland. Samen met vrienden Benjamin Herman, Ruben Hoeke en dochter Laurie Akkerman betreedt hij diverse podia en speelt hij nummers van zijn periode in de band Focus tot aan de North Sea Jazz Legendary Concerts.