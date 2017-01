De weekendtips: Assen zingt de blues, een soulboat en de PowWow-dans

Zondag

Asser Bluesdagen

Wat: muziekfestival

Waar: Centrum, Assen

Gratis entree

Dit weekend staat Assen in het teken van de blues. Bezoek blues-concertjes in café's, schuif aan bij het Blues Diner of zak af tijdens de Afterblues.

Under my skin

Wat: tentoonstelling

Waar: Apeldoorn

Kosten: 10 euro regulier ticket aan de deur

Lilith, het pseudoniem van Henriëtte van Gasteren, legt humoristische en absurde scènes vast op video en foto.Verwacht naast provocerend naakt, ook pijnlijke zelfportretten met een maatschappelijke boodschap.



Een leven lang theater: Hans Kemna

Wat: theater

Waar: Stadsschouwburg, Amsterdam

Kosten: 10 euro

Van jongs af aan ging Hans Kemna (1940) vaak naar het theater. Na zijn studie aan de Amsterdamse Toneelschool speelde Kemna onder meer bij de Nieuwe Komedie. Op een gegeven moment ging hij zich meer bezighouden met de casting, bijvoorbeeld voor de serie Floris en voor Turks Fruit. Op zondag kijkt hij terug op een glansrijke carrière, samen met Volkskrant's theaterredacteur Hein Janssen.

Ruig DJ Collectief

Wat: feest

Waar: Ruigoord, Amsterdam

Gratis entree

Geen standaard house, maar afrofunk of klassiek komen voorbij tijdens de Ruigoordse zondagmiddag. Om zes uur 's avonds gaat het volume omhoog en maakt de loungemiddag plaats voor knallende muziek tijdens een feestelijke zondagavond.

Leesclub le Monde

Wat: literatuur

Waar: Paradiso, Amsterdam

Kosten: 7.50 euro

Elke twee maanden nodigt Leesclub Le Monde een gids uit die een onbekend meesterwerk selecteert of op zoek gaat naar lokale literaire helden. Deze editie bespreekt Hanna Bervoets, winnares van onder meer de BNG Literatuurprijs, het boek Anna in kaart gebracht van de Tsjechische schrijver Marek Sindelka.



Western Experience

Wat: festival

Waar: Brabanthallen, 's Hertogenbosch

Kosten: 18 euro dagkaart volwassenen

Op het grootste country & western-festival van Europa wordt de bezoeker meegenomen naar de wereld van het Wilde Westen, met Indiaanse PowWow dans en klassieke Amerikaanse trucks.



Soulboat

Wat: feest

Waar: Partyboat,Amersfoort

Kosten: 10 euro aan de deur

Elke laatste zondagmiddag van de maand wordt er volop gefeest op de Soulboat van Amersfoort. Niet bedoeld voor jongeren, die al genoeg feestjes hebben, maar voor 35-plussers die ook nog wel eens los willen gaan. Wel op fatsoenlijke tijden, van 15 tot 20 uur, omdat er de volgende dag weer gewerkt moet worden. Bij de entree zit een buffet en een welkomstdrankje inbegrepen.

Personal Shopper - Olivier Assayas

Wat: mysterie, thriller, horror

Speelduur en leeftijd: 105 minuten, 16 jaar en ouder

Assayas ontving voor Personal Shopper de Gouden Palm voor beste regie tijdens het filmfestival van Cannes. Kristen Stewart speelt Maureen, een persoonlijke assistent van een superster in Parijs. Als Maureen niet werkt, probeert ze in contact te komen met haar overleden broer Lewis. Op een gegeven moment begint realiteit en fantasie in elkaar over te lopen.