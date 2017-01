Het weekend van JayJay Boske: Belgisch bier, Kraantje Pappie en Stuk TV

"Ik heb altijd zoveel ideeën en plannen voor het weekend, maar ik eindig op zaterdagmiddag toch wel heel vaak op de bank. Dat komt vooral omdat ik het doordeweeks zo druk heb. Ik kijk in het weekend daarom vaak naar mijn favoriete series op Netflix. Of ik ga met mijn vader een rugbywedstrijd bij Rugbyclub Hilversum kijken, dat vind ik heerlijk."

Social Night feat. Stuk TV in Stadskanaal

Wat: clubavond

Waar: Fox, Stadskanaal

Wanneer: zaterdag 28 januari

"Als je uit de Randstad komt is het een redelijke rit, maar voor iedereen in de buurt van Stadskanaal die van een feestje houdt is Fox zaterdagavond the place to be. Die jongens zijn bekend geworden met hun Youtube-kanaal, maar maken als dj's op dit moment ook grote stappen. Ik ga zelf niet zo heel vaak naar een club. Tegenwoordig ben ik dan ook meer op de foto aan het gaan, dan dat ik aan het dansen ben. Ik maak daarom altijd wel een bewuste keuze als ik uitga. Maar als het kan vind ik dat heel leuk."

Belgisch Bier Festival Utrecht

Wat: bierfestival

Waar: Janskerk, Utrecht

Wanneer: vrijdag en zaterdag 27, 28 januari

"Ik sport en train heel veel, maar het is toch ook wel lekker om van een Belgisch biertje te genieten. Ik ben een rugbyer, bij ons is het redelijk geaccepteerd om lekker bier te drinken na een wedstrijd. Tijdens mijn topsporttijd was ik eigenlijk nooit bezig om die biertjes er weer gelijk af te trainen. Ik ben nu weer begonnen om helemaal fit te worden, in samenwerking met Mens Health. Maar of ik de cover ga redden moeten we nog maar eens zien. Ik hoop het wel. In ieder geval denk ik nu wel: oeh, in zo'n Belgisch biertje zitten toch aardig wat calorieën. De kans dat ik zelf naar het festival ga is dus klein. Maar ik zou er wel heel graag heen willen om verschrikkelijk dronken te worden en alle gezelligheid mee te maken."

Ron Goossens - Low-budget Stuntman - Steffen Haars, Flip van der Kuil

Wat: komedie

Waar: bioscopen in heel Nederland

Speelduur en leeftijd: 83 minuten, 12 jaar en ouder

"Ik was bij de première en ken Steffen Haars, Tim Haars en Flip van der Kuil al jaren. Ik heb geprobeerd er kritisch naar te kijken, maar dat kan gewoon niet. De grapdichtheid is weer heerlijk. Bo Maerten en Tim Haars spelen de rol van hun leven. Je lacht je helemaal suf en gaat vrolijk naar huis. Ik ga heel vaak naar de film. Als ik met mijn vriendin ga heb ik meestal niets in te brengen in de keuze van de film. Dan kiest zij, meestal voor een film waarbij ik in slaap val. Als ik een film ga kijken maak ik een keuze: wil ik nadenken en geïntrigeerd raken? Wil ik gewoon actie en gewoon vermaakt worden? Of wil ik geëmotioneerd raken? Ik pas mijn gevoel aan op de film. Een film als Brimstone zou ik wel samen met mijn vrienden willen bekijken. In je eentje is daar denk ik niet veel aan. Ik kan van elke film genieten, het ligt gewoon aan je verwachtingspatroon. Er moet wel een bak popcorn bij. En wat te drinken."

Kraantje Pappie in Ancienne Belgique

Wat: concert

Waar: Brussel, België

Wanneer: zaterdag, 28 januari

"Ik heb deze tip niet alleen gekozen omdat Alex (Van der Zouwen, echte naam Kraantje Pappie, red.) mijn maatje is. AB is de grootste poptempel van België en Alex heeft zijn show veranderd. Dat was voor hem echt een grote gok. Het is niet meer alleen ram bam, moshpit links, moshpit rechts. Het is echt een goeie, volwassen show geworden en dan ook nog eens op zo'n mooie plek. Het is even rijden, maar wie bijvoorbeeld in Brabant woont kan er binnen een uur zijn. Ik heb hem weleens aangekondigd tijdens een optreden. Ik kreeg toen zo'n oorverdovend applaus. Dat is magisch, dat zou me bijna verleiden om zelf ook te gaan rappen. Maar ik denk dat het drie dagen zou duren voordat de recensenten me de grond in schrijven (lacht)."