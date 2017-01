Hier kun je het Chinees nieuwjaar vieren

Den Haag

Het Chinees nieuwjaar wordt uitgebreid gevierd in het centrum van Den Haag. In het stadhuis en in Chinatown worden feesten georganiseerd die gratis te bezoeken zijn. Naast dat voor de vijftiende keer de viering in Den Haag wordt gehouden, viert ook de Vereniging Nederland China (VNC) haar veertigjarig jubileum. Naast drakendansen, een lampionnenoptocht door Chinatown en optredens van Chinese artiesten worden ook lichtgevende Chinese beelden op het Spuiplein geplaatst.

Ruben Terlou, van de VPRO-serie Langs de oevers van de Yangtze, zal in perscentrum Nieuwspoort een lezing houden.

Waar: Centrum Den Haag

Wanneer: Zaterdag 28 januari vanaf 11.00 uur

Rotterdam

Tussen 23 en 29 januari zijn er verschillende vieringen van het Chinees nieuwjaar in Rotterdam. Op zaterdag 28 januari wordt net als een dag eerder het Wijkpark Oude Westen omgetoverd tot een cultureel festivalterrein. Hier worden onder meer Chinese dansen opgevoerd en zijn er optredens van Chinese artiesten. Om 12.30 uur vindt de officiële ontwaakceremonie plaats van de Chinese leeuw. Daarnaast kun je om 14.00 uur proeven van de Chinese keuken.

Waar: Rotterdam, Wijkpark Oude Westen

Wanneer: Zaterdag 28 januari vanaf 12.00 uur

Amsterdam

Het Chinese nieuwjaar wordt in Amsterdam traditiegetrouw gevierd rond de Nieuwmarkt en de Zeedijk. De festiviteiten worden om 12.00 uur afgetrapt bij de Fo Guang Shan He Hua tempel. Ook op de Dam zijn er zoals gewoonlijk festiviteiten. Winkelketen De Bijenkorf organiseert een draken- en leeuwendans in de winkel en houdt theeceremonies.

Waar: Amsterdam, Nieuwmarkt, Zeedijk, Dam

Wanneer: 28 tot en met 30 januari

