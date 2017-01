Deze acht Oscar-favorieten kun je nu in de bioscoop zien

Bijna alle films die genomineerd zijn voor een Oscar in de categorie Beste Film zijn nog in bioscopen en filmhuizen in Nederland te zien. Behalve de film Fences, die verschijnt officieel pas op 16 februari in de bioscopen.

La La Land - Damien Chazelle

Wat: musicalfilm

Waar: filmhuizen en bioscopen in heel Nederland

Speelduur en leeftijd: 129 minuten, alle leeftijden

Koop hier je kaarten

Mia (Emma Stone) wil het maken als actrice in Hollywood en gaat elke dag audities af in de hoop dit waar te maken. Als ze muzikant Sebastian (Ryan Gosling) ontmoet, die op zijn beurt verlangt naar een eigen jazzclub, hebben de twee dromers meteen een klik. De film is een spektakel, met een ode aan de musical en aan mensen die het aandurven hun droom na te jagen. De film ontving twaalf Oscarnominaties, een record dat de film deelt met de titels Titanic en All About Eve.

Arrival - Dennis Villeneuve

Wat: science fiction drama

Waar: filmhuizen en bioscopen in heel Nederland

Speelduur en leeftijd: 116 minuten, 12 jaar en ouder

Koop hier je kaarten

Het science-fiction drama Arrival, van regisseur Denis Villeneuve, kreeg zes Oscarnominaties. In Arrival (met hoofdrollen voor Amy Adams en Jeremy Renner) wordt de wereld door meerdere, buitenaardse ruimteschepen bezocht. Om de bedoelingen van de bezoekers duidelijk te maken, moet eerst hun taal worden ontcijferd.

Hacksaw Ridge - Mel Gibson

Wat: oorlogsfilm

Waar: beperkt aantal filmhuizen en bioscopen

Speelduur en leeftijd: 139 minuten, 16 jaar en ouder

Koop hier je kaarten voor Amsterdam | Leeuwarden

Hacksaw Ridge gaat over het op feiten gebaseerde verhaal van Desmond Doss, een gelovige jongen die zich aanmeldt bij het leger. Zijn voorwaarden: geen wapen en niet vechten. Met Hacksaw Ridge maakt regisseur Mel Gibson volgens recensenten een goede comeback na zijn uiteenlopende schandalen. De zes Oscarnominaties onderstrepen dit.

Hell or High Water - David Mackenzie

Wat: thriller

Waar: beperkt aantal filmhuizen

Speelduur en leeftijd: 102 minuten, 16 jaar en ouder

Koop hier je kaarten voor Geldermalsen | Zandvoort)

Hell or High Water gaat over de broers Tanner en Toby Howard die hun boerderij door schulden kwijt dreigen te raken. Om dit te voorkomen besluiten ze een bank te overvallen, maar hierdoor lijken de problemen juist toe te nemen. De film is goed voor vier Oscarnominaties.

Lion - Garth Davids

Wat: drama

Waar: bioscopen en filmhuizen in heel Nederland

Speelduur en leeftijd: 118 minuten, 12 jaar en ouder

Koop hier je kaarten

Lion vertelt het verhaal van de vijfjarige Sunny Pawar, die op duizenden kilometers afstand van zijn woonplaats verdwaald raakt. Hij moet het alleen zien te rooien, tot hij geadopteerd wordt door een westers koppel. Na enkele decennia besluit de jongen terug te gaan en zijn familie te zoeken. De film werd in totaal zes keer voor een Oscar genomineerd.

Manchester by the Sea - Kenneth Lonergan

Wat: drama

Waar: filmhuizen en bioscopen in heel Nederland

Speelduur en lengte: 137 minuten, 12 jaar en ouder

Koop hier je kaarten

Kenneth Lonergan brengt met het drama Manchester by the Sea het verhaal in beeld van klusjesman Lee Chandler. De jonge man gaat door een persoonlijke hel, tot hij het voogdijschap over zijn neefje krijgt. Casey Affleck won in 2016 voor het vertolken van de hoofdrol in Manchester by the Sea een Golden Globe, de film zelf kreeg afgelopen dinsdag zes Oscarnominaties.

Moonlight - Barry Jenkins

Wat: drama

Waar: filmhuizen en bioscopen in heel Nederland

Speelduur en leeftijd: 111 minuten, 12 jaar en ouder

Koop hier je kaarten

Moonlight werd dinsdag voor acht Oscars genomineerd. De film, geregisseerd door Barry Jenkins, is gebaseerd op het toneelstuk In Moonlight Black Boys Look Blue en vertelt het levensverhaal van een jonge Afro-Amerikaanse man die met zijn seksuele geaardheid in de knoop zit.

Hidden Figures - Theodore Melfi

Wat: biografisch drama

Waar: filmhuizen en bioscopen in heel Nederland

Speelduur en leeftijd: 127 minuten, twaalf jaar en ouder

Koop hier je kaarten