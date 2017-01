Drake verplaatst opnieuw twee Nederlandse concerten

Het concert van 26 januari vindt nu plaats op 27 maart en het concert van 27 januari op 28 maart, zo maakt Mojo woensdag bekend.

De twee concerten moeten volgens de concertorganisator verplaatst worden omdat de rapper een nieuwe show wil geven in Europa en niet een exacte kopie van de show in de Verenigde Staten. Daar is meer tijd voor nodig.

De Canadese rapper is wel al in Amsterdam voor repetities. Dit weekend gaf hij een optreden in het Amstel Hotel en in de Melkweg.

Het eerste concert dat de rapper nu in de Ziggo Dome geeft zal op 28 januari plaatsvinden. Ook het concert van 26 februari blijft staan.

