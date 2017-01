Zeven films die je vanaf deze week in de bioscoop kunt zien

Deze keer aandacht voor het voorlopig laatste deel van het actie-horror epos Resident Evil, een nieuwe komedie van de New Kids-makers, Oscar-favoriet Moonlight, de kinderfilm Masha en de Beer en de arthouse titel On the other Side.

Live by Night - Ben Affleck

Wat: misdaad, drama

Speelduur en leeftijd: 129 minuten, 16 jaar en ouder

Ben Affleck heeft voor deze film niet alleen de regie, maar ook de hoofdrol gekaapt. De Amerikaan speelt in Live by Night een zoon van een politiecommissaris. In tegenstelling tot zijn vader verlaat hij het rechte pad om zich te mengen in de illegale drankstokerijstrijd van de jaren twintig.

Resident Evil: The Final Chapter - Paul W. S. Anderson

Wat: horror, actie

Speelduur en leeftijd: 106 minuten, 16 jaar en ouder

De bijna eindeloze reeks Resident Evil verhalen lijkt nu toch echt te worden afgerond. Milla Jovovich kruipt nog een laatste keer in de huid van zombiedoder Alice en staat aan de vooravond van een allesbeslissende oorlog tegen de Umbrella Corporation.

Personal Shopper - Olivier Assayas

Wat: mysterie, thriller, horror

Speelduur en leeftijd: 105 minuten, 16 jaar en ouder

Assayas ontving voor Personal Shopper de Gouden Palm voor beste regie tijdens het filmfestival van Cannes. Kristen Stewart speelt Maureen, een persoonlijke assistent van een superster in Parijs. Als Maureen niet werkt, probeert ze in contact te komen met haar overleden broer Lewis. Op een gegeven moment begint realiteit en fantasie in elkaar over te lopen.

Ron Goossens - Low-budget Stuntman - Steffen Haars, Flip van der Kuil

Wat: komedie

Speelduur en leeftijd: 83 minuten, 12 jaar en ouder

New Kids-makers Haars en Van der Kuil zijn terug met de volgende komedie: Ron Goossens - Low-budget Stuntman. Goossens raakt in de penarie tijdens een dronkemansactie, maar de gebeurtenis lijkt zijn lot ten goede te bepalen. De opname van de bewuste situatie raakt in de handen van een impresario die van Goossens een wereldberoemde stuntman wil maken. Goossens ziet dit niet direct zitten, tot hij erachter komt dat zijn vrouw veelvuldig is vreemdgegaan en hem ook nog een onmogelijke opdracht geeft: hij moet met een succesvolle actrice naar bed, anders kan hij zijn huwelijk vergeten.

Moonlight - Barry Jenkins

Wat: drama

Speelduur en leeftijd: 111 minuten, 12 jaar en ouder

Moonlight werd dinsdag voor acht Oscars genomineerd. De film, geregisseerd door Barry Jenkins, is gebaseerd op het toneelstuk In Moonlight Black Boys Look Blue en vertelt het levensverhaal van een jonge Afro-Amerikaanse man die met zijn seksuele geaardheid in de knoop zit.

Masha en de Beer - Oleg Kuzovkov

Wat: kinderfilm, animatie

Speelduur en leeftijd: 65 minuten, alle leeftijden

Masha wil van alles doen en houdt er niet van om stil te zitten. Beer wil het liefste helemaal niks doen en geniet het vooral van zijn rust. Masha en de Beer laat zien hoe het meisje en het dier toch een leuke tijd samen kunnen hebben.

On the other Side - Zrinko Ogresta

Wat: drama

Speelduur en leeftijd: 85 minuten, alle leeftijden

Een verpleegkundige krijgt na twintig jaar afwezigheid weer een bericht van haar man, een oorlogsmisdadiger. In de afgelopen twee decennia heeft de vrouw hun twee kinderen alleen opgevoed. Als ze haar man weer toelaat in haar leven, zal zijn verleden wellicht een schaduw werpen op het gezinsleven.