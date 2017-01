Overzicht: Bianca Krijgsman gidst het weekend

Cabaretière Bianca Krijgsman (48) is misschien vooral bekend van het duo Plien & Bianca, maar ze profileert zich ook steeds meer als actrice. Voor haar rol als schoonmaakster in De Nieuwe Wereld ontving Krijgsman in 2014 zelfs een Emmy-award.



Vanaf 6 januari is Krijgsman te zien in de nieuwe droogkomische komedie B.A.B.S. op KPN Presenteert; waarin ze de rol vertolkt van juf Anneke, die graag een meeslepender leven zou hebben.

Storm: Letters van Vuur

Wat: film

Waar: bioscopen in heel Nederland

"Dennis Bots maakt hele leuke avonturenfilms voor kinderen. Geen animatiefilms of films waarin de ouders gaan scheiden, vol volwassen problemen, maar gewoon met hollen en rennen. Ik verheug me erop om deze film te gaan kijken met mijn kinderen. Ik had de film in elk geval heel leuk gevonden op die leeftijd en nu eigenlijk nog steeds. Bots slaagt er goed in om het gevoel 'ik wil ook ergens achteraan hollen' over te brengen."

"Daarnaast vind ik hoofdrolspeler Yorick van Wageningen (vader Klaas in de film, red.) een heerlijke man. Dit zou zijn laatste film zijn, maar dat neem ik maar met een korrel zout. Ik heb ook een keer samen met hem in een serie gespeeld, De Troon. Daarin waren we een getrouwd stel, dat was heel gezellig."

Mijn nachten met Churchill

Wat: stand up historytelling

Wanneer: 21 januari

Waar: De Kleine Komedie, Amsterdam

"Dit doe ik bijna nooit, maar ik wil toch graag de voorstelling van mijn man Diederik van Vleuten aanraden. Het is misschien een beetje gek om dit over je eigen man te zeggen, maar hij is echt een meesterverteller. De voorstelling gaat niet alleen over Churchill, maar ook over verdriet en verlies. Als mijn man een voorstelling maakt, ga ik altijd naar de première. Omdat ik zelf ook veel speel kan ik niet naar alles toe, maar ik kom vaak wel aan het begin en aan het einde van de tour kijken. En een keertje met de kinderen natuurlijk."

"Zij vinden het heel leuk om hun vader op het podium te zien. Zelf duiken ze net als hij vaak fanatiek in een onderwerp, dat kun je nu al zien. De oudste twee hebben ook al in films gespeeld. Met zo’n gezin is het wel een hoop geregel maar dat komt toch ook altijd wel weer goed. Er is overal een oplossing voor."

A Chorus Line

Wat: musical

Wanneer: 21 januari

Waar: Theaterhotel Almelo

"Ik heb A Chorus Line nog niet in Nederland gezien, maar het is mijn all-time favoriete musical. De musical zit vol met dansers, daar hou ik van. Het is hoe een musical moet zijn, dat je dan zelf zin krijgt om te dansen. In deze versie zitten een hoop nieuwe personen die ik nog niet ken, daar ben ik benieuwd naar."

"De musical gaat over hoe mensen in een vak terecht komen. Bij toeval, door bevlogenheid of van jongs af aan. Zelf werd ik ook altijd meegesleurd naar de balletles van mijn zus. Als driejarige mocht ik aan het einde ook nog even door de zaal dansen, dat vond ik prachtig. Ik zou nu ook nog wel eens willen dansen, maar ik woon in een klein dorpje. Toch wel een beetje gedoe om daar iets van dansles te vinden."

En tot slot: "Ga als het dit weer is ook eens lekker wandelen door de duinen van Noord-Holland".