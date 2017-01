Dit kun je zondag doen: voel vakantie vibes of ervaar romantiek met Tadema

For Real

Wat: kunstbeurs

Waar: Passenger Terminal, Amsterdam

Kosten: 10 euro

Aan de Ij-boulevard, waar 's zomers grote cruiseschepen aanmeren, worden honderden foto's en beelden getoond met elk een gemene deler. Alle werken zijn zo realistisch mogelijk. Wat de drijfveren van de kunstenaars was om de werken te maken, wordt duidelijk tijdens de Artists Talks.



FeelGood Market

Wat: beurs

Waar: Klokgebouw, Eindhoven

Gratis entree

Schuilend voor de regen en snuffelend naar leuke snuisterijen, komen bezoekers in de vakantie vibe op de FeelGood Market. Onder meer een Colombiaanse singerwongwriter zorgt ervoor dat iedereen de donkere winter even vergeet.



Figure a sea

Wat: ballet

Waar: Stadsschouwburg, Amsterdam

Kosten: vanaf 20 euro

De Amerikaanse choreografe Deborah Hay en de avant-gardistische muzikante Laurie Anderson zien het podium als een zee van mogelijkheden. In hun voorstelling Figure a sea zijn 21 dansers van het Cullberg Ballet te zien die de grenzen van hun lichaam onderzoeken.



Lefto presents Yussef Kamaal en Duke Hugh

Wat: muziek

Waar: Tolhuistuin, Amsterdam

Kosten: 19 euro inclusief lidmaatschap

Jazz, grime, broken beat en dromerige electronica. Alles wordt gemixt door de Groningse producer Duke Hugh, de Brusselse dj/curator/producer/organisator Lefto en het funky Londense trio Yussef Kamaal. De exotische combinatie belooft een zwoele maar ook een enerverende zondagavond.

Wie bang is, krijgt ook klappen

Wat: theater

Waar: Werftheater, Utrecht

Kosten: 15 euro

Marc de Hond was altijd bang. Totdat alles waar hij bang voor was, hem ook echt overkwam. Een dwarslaesie, overleden grootouders en verloren internetmiljoenen later is hij eigenlijk optimistischer dan ooit. Een hart onder de riem voor iedereen die bang is voor terroristische aanslagen of exotische ziektes.

On the other side - Zrinko Ogresta

Wat: drama

Waar: filmhuizen in Nederland

Speelduur en lengte: 85 minuten

In dit Kroatische drama zoekt de ex-man van Vesna na twintig jaar weer contact met zijn gezin. De oorlogsmisdadiger breekt zo in op het vredige bestaan dat het gezin weer opbouwde, nadat het door zijn daden moest vluchten en een andere identiteit aannam. De zoon is inmiddels succesvol zakenman en de dochter gaat binnenkort trouwen. Beide zitten ze niet echt te wachten op de bemoeienis van hun lang verloren vader.

De stem van Tadema

Wat: muziek

Waar: Neushoorn, Leeuwarden

Gratis entree



De tentoonstelling over Alma Tadema in het Fries Museum is razend populair. Ook meerdere Friese singersongwriters lieten zich door de romantische schilder inspireren. Zondag laten ze het resultaat horen.

Opera Roméo et Juliette

Wat: opera

Waar: Cinemec, Utrecht

Kosten: 27.50 euro

Het meest bekende liefdesdrama uit de geschiedenis wordt vertolkt door Vittorio Grigolo (tenor) en Diana Damrau (sopraan). In deze opera-versie komt Shakespeare's verhaal goed tot zijn recht en kan het publiek het nodige spektakel verwachten.