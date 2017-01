Overzicht: de films die je vanaf deze week kunt zien

Cartas da Guerra - Ivo Ferreira

Wat: drama, zwartwit, documentaire

Waar: filmhuizen in Nederland

Speelduur en leeftijd: 104 minuten

Zodra hij is afgestudeerd als arts, wordt António Lobo Antunes in 1971 uitgezonden naar Angola om aan zijn dienstplicht te voldoen. Daar voert het Portugese leger al tien jaar lang een bloederige koloniale oorlog. Lobo Antunes moet niet alleen zijn thuisland achterlaten, maar ook zijn zwangere vrouw, aan wie hij elke dag liefdesbrieven blijft sturen. De dochters van de arts en schrijver publiceerden in 2005 de hartstochtelijke brieven aan hun moeder, die de leidraad vormen in deze film over het oorlogsgeweld in Angola.

Storm: Letters van Vuur - Dennis Bots

Wat: familiefilm

Waar: bioscopen in Nederland

Speelduur en leeftijd: 105 minuten, vanaf 9 jaar

In de middeleeuwse Lage Landen voert de twaalfjarige Storm in een race tegen de klok, om zijn vader Klaas te redden van de doodstraf. Klaas wordt ondertussen achtervolgd door de Inquisitie, die hem betrapten op het drukken van een verboden brief die Maarten Luther schreef. De Nederlandse avonturenfilm is binnenkort ook te zien in Duitse bioscopen.

IFFR

Wat: filmfestival

Waar: diverse locaties in Rotterdam

Vanaf 25 januari vindt weer het bekende Rotterdamse filmfestival IFFR plaats. Met de Lemon & Opening Party in Pathé trapt het festival feestelijk af, daarna zijn er op diverse locaties internationale films te bekijken. Deze films gaan onder meer in op wereldproblemen, die op een menselijke manier in beeld worden gebracht. Een aantal films zijn al uitverkocht, dus het is aan te raden om vast kaarten te bestellen.

On the other side - Zrinko Ogresta

Wat: drama

Waar: filmhuizen in Nederland

Speelduur en lengte: 85 minuten

In dit Kroatische drama zoekt de ex-man van Vesna na twintig jaar weer contact met zijn gezin. De oorlogsmisdadiger breekt zo in op het vredige bestaan dat het gezin weer opbouwde, nadat het door zijn daden moest vluchten en een andere identiteit aannam. De zoon is inmiddels succesvol zakenman en de dochter gaat binnenkort trouwen. Beide zitten ze niet echt te wachten op de bemoeienis van hun lang verloren vader.

Split - M. Night Shyamalan

Wat: thriller

Waar: bioscopen in heel Nederland

Speelduur en lengte: 117 minuten, 16 jaar

Kevin (James McAvoy) heeft maar liefst 23 persoonlijkheden, die elkaar constant afwisselen. Totdat plots één van de persoonlijkheden de overhand neemt. Als 'het beest' begint te domineren. blijkt Kevin een groot gevaar. Hij ontvoert drie tienermeisjes, die angstvallig op zoek gaan naar één van zijn andere persoonlijkheden die hen misschien nog kan redden.

Magnus Carlsen - Benjamin Ree

Wat: documentaire

Waar: bioscopen in heel Nederland

Speelduur en leeftijd: 78 minuten, alle leeftijden

Een inkijkje in het brein van het Noorse genie Magnus Carlsen. In deze coming-of-age documentaire wordt hij gevolgd als wonderkind, tot aan zijn ontwikkeling tot één van de meest gevierde schakers van zijn generatie. Als gepest kind dat vooral opging in zijn eigen gedachten, kreeg Carlsen vanaf jongs af aan een fascinatie voor het denkspel en leverden zijn originele zetten hem de bijnaam 'Mozart van het schaakspel' op.