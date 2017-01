Vijfde editie Kingsland ook in Maastricht en Oldenzaal

Dat maakte de organisatie donderdag bekend.

In Amsterdam, Den Bosch, Groningen en nu ook Maastricht en Oldenzaal wordt op de verjaardag van koning Willem-Alexander een feestje gebouwd onder de noemer Kingsland.

Vanwege het eerste lustrum van het festival zijn twee nieuwe locaties, Maastricht en Oldenzaal, toegevoegd. Welke artiesten optreden, wordt later bekendgemaakt. De kaartverkoop gaat op 9 februari van start.

RAI

Kingsland werd in 2013 voor het eerst georganiseerd in de RAI Amsterdam. Het festival ontstond nadat de gemeente Amsterdam in 2012 had besloten dat grote gratis evenementen op Koningsdag niet meer mochten plaatsvinden in de binnenstad. "De aangepaste regelgeving dwong ons destijds om met een betaalbaar alternatief te komen, zonder de kwaliteit van een onvergetelijke Koningsdag uit het oog te verliezen", aldus initiatiefnemer Mitchel Bovenlander.

In 2015 kreeg ook Den Bosch een Kingsland Festival, vorig jaar werd uitgebreid naar Groningen. “Door het uitbreiden van het aantal steden proberen we heel Nederland te bedienen.” Dit jaar verwacht de organisatie 150.000 bezoekers.

Wat: Kingsland Festival

Wanneer: 30 april

Waar: Amsterdam, Den Bosch, Groningen, Maastricht en Oldenzaal

Kaarten zijn vanaf 9 februari te koop