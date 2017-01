Programma North Sea Jazz bevestigt comeback Jamiroquai

Andere namen die de organisatie in een persbericht noemt zijn Norah Jones, Jamie Lidell and The Royal Pharaohs, Steve Winwood, St. Paul & The Broken Bones, George Benson, Mavis Staples, Laura Mvula en Herbie Hancock. De kaartverkoop start 1 februari.

Met het aankondigen van Jamiroquai, die al zes jaar niet meer op een groot festival te vinden waren, worden de geruchten van een terugkeer bevestigd. De band zorgde zelf voor speculaties door maandag een 22 seconden durende teaser onder de noemer Automaton Transmission 001 via sociale media te verspreiden.

Het is volgens Britse media de voorbode voor een achtste album.

"Coming to a planet near you", luidt de boodschap op het Twitteraccount van Jamiroquai. Verdere details blijven vooralsnog uit. Het laatste album van Jamiroquai, Rock Dust Light Star, stamt alweer uit 2010.