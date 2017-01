Extra concert U2 in Nederland aangekondigd

Dat maakt de concertorganisatie Mojo maandag bekend. De kaartverkoop voor het extra concert gaat maandag 23 januari van start. Kaarten voor het concert op 29 juli raakten maandagochtend al uitverkocht.

De Ierse band geeft een optreden in het kader van het dertigjarig jubileum van het album The Joshua Tree.

The Joshua Tree is het vijfde studioalbum van U2. Op het album staan hits als With or Without You, Where the Streets have no Name en I still haven't found what I'm looking for.

U2 was in 2015 voor het laatst in ons land.

Wat: concert

Waar: Amsterdam Arena

Wanneer: 29 juli

