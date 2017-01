Dit zijn de grootste festivals van 2017

DGTL

Wat: techno

Waar: NDSM-werf, Amsterdam

Wanneer: 14 tot en met 16 april

Koop hier je kaarten

Een weekend lang komen technoliefhebbers bijeen, om te raven op het beste wat de technowereld te bieden heeft. Onder meer Âme, Max Cooper en Maceo Plex draaien tijdens deze Amsterdamse versie van het elektronische muziekfestival DGTL.In de zomer vindt het festival ook plaats in Barcelona.

Down the Rabbit Hole

Wat: indierock

Waar: Groene Heuvels, Beuningen

Wanneer: 23 tot en met 25 juni

Koop hier je kaarten

Onder het motto "Waar je bent wie je bent wanneer niemand je kan zien" duiken festivalgangers vier dagen lang onder in een bosachtig gebied, waarbij diverse bands hen de dagelijkse sleur doen vergeten. Met Spinvis, Massive Attack, Bonobo en Oscar and the Wolf als line-up belooft het festival een succes te worden. Nu maar hopen dat het niet zo hard regent als vorig jaar.

Wonderfeel

Wat: klassiek

Waar: landgoed Schaep en Burgh, 's-Graveland

Wanneer: 21 tot en met 23 juli

Koop hier je kaarten

Een festival bezoeken is niet alleen weggelegd voor hipsters met croptops die van indierock houden of liefhebbers van pop die uitbundig losgaan in hun roze outfit op Pinkpop. Dat ook klassieke muziek geschikt is voor een meerdaags festival, inclusief kamperen, bewijst Wonderfeel in 2017 al voor de derde keer.

Best Kept Secret

Wat: indierock

Waar: Hilvarenbeek

Wanneer: 16 tot en met 18 juni

Koop hier je kaarten: via Ticketmaster

Met de grote bands Radiohead en Arcade Fire als headliner zet Best Kept Secret een gewilde line-up neer. De tickets voor het festival waren dan ook al snel uitverkocht. Wie de bands toch niet wil missen of graag de zomer wil vieren door te genieten van het verder rustige bos of een duik te wagen in het meer, kan het nog proberen via Ticketswap.



Welcome to the Village

Wat: indie en lokaal

Waar: Groene Ster, Leeuwarden

Wanneer: 21 tot en met 23 juli

Koop hier je kaarten

De Groene Ster wordt drie dagen lang omgetoverd tot een tijdelijk dorp, met een ruim aanbod aan muziek maar ook een gevarieerd programma op het gebied van desgin en innovatie. Heel Leeuwarden trekt er op uit om dit festival te kunnen meemaken, maar inmiddels is Welcome To The Village ook steeds bekender in het hele land.

Motel Mozaïque

Wat: jong talent

Waar: Rotterdam

Wanneer: 7 en 8 april

Koop hier je kaarten

Motel Mozaïque is een avontuurlijk festival vol jong talent op het gebied van muziek, theater dans en beeldende kunst. Veel grote artiesten stonden hier al op het podium voordat ze doorbraken. Zo was Motel Mozaique in 2010 het eerste Nederlandse festival waar Mumford and Sons optraden. Deze editie treden onder meer Devendra Banhart, Thundercat en Warhaus op.

Zwarte Cross

Wat: motorcross en muziek

Waar: De Schans, Lichtenvoorde

Wanneer: 13 tot en met 17 juli

Koop hier je kaarten: via Ticketmaster



De populariteit van het festival Zwarte Cross neemt steeds meer toe en de tickets zijn dan ook al uitverkocht. Op Ticketswap kunnen belangstellenden nog op zoek naar en felbegeerd ticket, al waren in het verleden wel veel neppe kaarten in omloop. Zwarte Cross probeert dat nu tegen te gaan. Het festival biedt ook in 2017 een bizarre combinatie van motoren, muziek, spektakel en theater.

Solar Weekend

Wat: o.a. rap

Waar: Maasplassen, Roermond

Wanneer: 3 tot en met 6 augustus

Koop hier je kaarten

Op Solar komen vele rappers, bands en dj's voorbij. Maar het festival draait niet alleen om muziek. In het tijdelijke Solardorp worden grote interactieve bouwwerken gebouwd en is er plaats voor graffitikunst. Vooral het grote waterpistoolgevecht is berucht. In 2014 won Solar de Gouden Kabouter Award voor Beste Meerdaagse Festival.

Lowlands

Wat: variatie aan muziek en theater

Waar: Biddinghuizen

Wanneer: 18 tot en met 20 augustus

Koop hier je kaarten

Lowlands viert in 2017 haar 25-jarige jubileum, met een line-up die grote namen biedt op allerlei gebieden binnen de muziekwereld. Van the xx, Mumford and Sons of Alt J tot Ben Klock of Moderat. Zelfs het Noord Nederlands Orkest treedt op tijdens de verjaardag van Lowlands.