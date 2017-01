Dit kun je zondag doen: nagenieten van Eurosonic en een nieuwjaarsduik

Dinner in motion

Wat: evenement

Waar: The Wall, Utrecht

Kosten: 89 euro

Wie geen zin heeft om op zondag te koken maar ook niet een saaie kost op tafel wil zetten, kan aanschuiven bij dinner in motion voor een spectaculaire maaltijd. Niet alleen wordt er veel aandacht besteed aan het zesgangendiner, ook de verlichting en animaties zijn op zich al bijzonder. Wegens succes verlengd tot en met mei.



Flamenco Biennale

Wat: festival

Waar: diverse steden

Kosten: divers

Nieuwe dansers en choreografen bundelen hun krachten om een reeks spannende flamenco-voorstellingen neer te zetten, waarbij ook geflirt wordt met Indiase en Oosterse dansstijlen. Naast het dansprogramma is op zondag bijvoorbeeld de documentaire La Chana te bekijken in het theater Korzo van Den Haag of deel te nemen aan Flamenco4Kids in Grounds te Rotterdam.

Mooie woorden

Wat: literatuur

Waar: Hofman Café, Utrecht

Gratis entree



Wervelende woorden tijdens een luie zondag worden verzorgd door onder meer Wout Waanders, die zijn poëzie ook al voordroeg tijdens de festivals Zwarte Cross en Lowlands.

Beelder van Deelder

Wat: tentoonstelling

Waar: Kunsthal, Rotterdam

Kosten: 12 euro regulier ticket

De nachtburgemeester van Rotterdam verzamelde injectiespuiten, rietjes, cocktailstampertjes tot tandenborstels en maakte er kunst van. Elf van zijn 'Beelder' zijn nu te zien in de Kunsthal van zijn stad. Zelf zegt Jules Deelder hierover: "Je zit gewoon wat te klootzakke en opeens wordt het wat!".

Culturele Zondag Nieuwjaarsduik

Wat: evenement

Waar: centrum. Utrecht

Gratis entree

Tijdens de Culturele Zondag Nieuwjaarsduik wordt er vooruitgeblikt naar het nieuwe culturele jaar in Utrecht. Op zeventig locaties zijn er optredens, lezingen en workshops van met name jonge makers uit de stad.

Afterslag

Wat: festival

Waar: Gigant, Apeldoorn

Kosten: 15 euro

Wie nu al heimwee heeft naar Eurosonic Noorderslag, kan terugblikken op het festival tijdens de Afterslag in Apeldoorn. Zo treden dit jaar onder meer de bands Black Oak en The Grand East op, die ook al in Groningen te zien waren.

Martin Luther King Day

Wat: lezing

Waar: De Balie, Amsterdam

Kosten: 10 euro regulier ticket

"I have a dream...", zo begon de beroemde speech van Martin Luther King. Jaarlijks staat De Balie stil bij zijn erfenis tijdens de Martin Luther King Dag. Onder meer Tofik Dibi probeert antwoord te geven op vragen over vertrouwen en polarisatie, die nog steeds relevant zijn.



Tosca

Wat: opera en ballet

Waar: Luxor Theater, Rotterdam

Kosten: 28,50 euro

Een liefdesdrama uit het achttiendeeuwse Rome, waarbij een politiechef verliefd wordt op zangeres Floria Tosca. zij heeft daarentegen meer interesse in de kunstenaar Mario Cavaradossi. Uit jaloezie zet de politiechef zijn rivaal achter de tralies. De opera Tosca wordt uitgevoerd in het Italiaans door Charkov Staats Opera, maar is wel voorzien van Nederlandse boventiteling.



Yentl & de Boer - De snoepwinkel is gesloten

Wat: cabaret

Waar: C.C. Den Herd, Bladel

Kosten: 15 euro

Vrienden hebben is wel leuk, maar ze maken ook je koelkast leeg of houden je bank bezet. Tijd om de snoepwinkel eens te sluiten en wat meer egoïsme te tonen, aldus het komische duo Yentl en de Boer. Een voorstelling vol met absurde sketches en muzikale intermezzo's.

Allied - Robert Zemeckis

Wat: drama, thriller

Waar: bioscopen en filmhuizen in heel Nederland

Kosten: 10.50 euro

Brad Pitt en Marion Cotillard spelen in Allied een medewerker van de geheime dienst en een verzetsstrijder die elkaar tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1942 tegenkomen in Noord-Afrika. Ze komen elkaar in Londen weer tegen, maar zien zich gedwongen hunn eigen oorlog uit te vechten willen ze hun relatie redden.