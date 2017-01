Dit kun je zaterdag doen: vakantie in eigen stad of oldtimers bekijken

Deze zaterdag kunnen we swingen in Volendam en Eurosonic beleven in Groningse kroegen.



Wild Zone 3

Wat: tentoonstelling

Waar: Museum Arnhem

Kosten: 10 euro reguliere prijs, aan de deur

In de video-installatie Wild Zone 3 laat het kunstenaarsduo L.A. Raeven opnieuw de maakbaarheid van het menselijke lichaam zien. Ook in Wild Zone 1 en 2 werd bekeken hoe mensen 'anders zijn' maar ook steeds meer op elkaar gaan lijken, door manipulatie van het lichaam. De nieuwe installatie is vanaf 14 januari te zien. Op 19 februari komt de kunstenaarstweeling Liesbeth en Angelique Raeven langs in het museum om hun werk toe te lichten.

Sterren in Martiniplaza

Wat: festival

Waar: Martiniplaza, Groningen

Kosten: 30 euro

Het geluid van de Groninger Springtijdagen wordt teruggehaald met bands uit de jaren zeventig en tachtig, naast dat bekende popzangers- en zangeressen deze sound ten gehore brengen. Onder meer Hans Dulfer en Jan Rot komen optreden.

Hotelnacht

​Wat: evenement

Waar: hotels in Amsterdam

Kosten: vanaf 17,50 euro

Op vakantie in eigen stad? Dit kan tijdens de Hotelnacht, waarbij er Hotelnacht Diners, Hotelnacht Feestjes en toeristische activiteiten worden georganiseerd. Deze keer voor de Amsterdammers zelf. Verwacht champagne, cultuur en komedie. De nacht wordt afgesloten met het eindfeest Roomservice.

Feesten Eurosonic Noorderslag

​Wat: muziekfestival

Waar: Groningen

Gratis



De tickets voor Eurosonic Noorderslag zijn al uitverkocht, maar een aantal feesten rondom het Groningse festival zijn vrij en gratis toegankelijk. Bekijk bandjes in verschillende kroegen tijdens Grunnsonic, feest door gedurende Jagersonic in poppodium Vera of droom weg bij singer-songwriters tijdens CircleSonic.

Internationale Oldtimerbeurs

​Wat: beurs

Waar: Autotron, Rosmalen

Kosten: 12,50 euro aan de deur

Haal herinneringen op aan vroeger tijdens de Internationale Oldtimerbeurs, of ga op zoek naar dat ene boutje voor de oldtimer brommer die nog in de schuur staat.

Americana Guitar Fest

​Wat: muziekfestival

Waar: St. Jozefgebouw, Volendam

Kosten: 18 euro aan de deur



Americana Guitar Fest is een jaarlijks concert in Volendam met rockabilly, country, swing en TexMex. Onder meer de Chicken Skin Guitar Band treedt op, die als missie heeft om iedereen op de dansvloer te krijgen.

Amsterdams Bierfeest

​Wat: evenement

Waar: Amsterdam

Kosten: strippenkaart 24 euro

Tien Amsterdamse brouwerijen, waaronder Oedipus en Brouwerij Troost, bieden hun beste bier aan. Bezitters van een strippenkaart kunnen bij elke brouwerij langsgaan voor een speciaal biertje, hapje, goed gesprek met vrienden en live muziek.

De Goldberg Machine

​Wat: cabaret

Waar: Theater de Kunstgreep, Oostzaan

Kosten: 17,50 euro

Maartje en Kine duiken in de wereld van wetenschappers en innoverende componisten, met humor en balkan beats. Het dames-duo deed zowel conservatorium als een studie aan de TU Delft, wat ze sinds hun debuutprogramma Vreemd Folk op komische wijze combineren.

Nederlands IJsbeelden Festival

​Wat: evenement

Waar: Arena Boulevard, Amsterdam

Kosten: 16,50 euro

De zesde editie van dit festival staat in het teken van 'music inspires'. Verwacht grote ijssculpturen in de vorm van Elvis, Prince of enorme gitaren. 42 kunstenaars uit de hele wereld kwamen naar Amsterdam om elk een wonderlijke ijswereld te creëren.

Manchester by the Sea - Kenneth Lonergan

Wat: drama

Waar: filmhuizen

Kosten:

Kenneth Lonergan brengt met het drama Manchester by the Sea het verhaal in beeld van klusjesman Lee Chandler. De jonge man gaat door een persoonlijke hel, tot hij het voogdijschap over zijn neefje krijgt. Casey Affleck won in 2016 voor het vertolken van de hoofdrol in Manchester by the Sea een Golden Globe.