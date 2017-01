Zes gratis Eurosonic Noorderslag-feesten

Grunnsonic

Waar: diverse kroegen

Wanneer: 11 tot en met 14 januari

Tijdens Grunnsonic zijn er in diverse kroegen, waaronder Het Pakhuis en de Warhol, lokale bands te bekijken. Onder meer Vikings of Tibet en Santa Fé treden op. Ook spelen een aantal artiesten van Grunnsonic een akoestische set in de bussen van Qbuzz die door de stad rijden.



Eurosonic Air

Waar: Grote Markt

Wanneer: 12 tot en met 14 januari

's Avonds staan op de Grote Markt de wat grotere bands als Rats on Rafts op het podium of exotische bands, waaronder de op Afro-Caribische muziek geïnspireerde band Kuenta i Tambú. Ook de bekendere Groningse acts als Kraantje Pappie en Orange Skyline treden op.

CircleSonic

Waar: Huize Maas

Wanneer: 14 januari

Op zaterdag biedt Huize Maas podium aan vier singer-songwriters die bekend zijn in de Groningse scene. Dit zijn de dromerige Kira, Lesley Baker en zijn klassieke maar ook poppy folk, Robin Ijzerman met haar krachtige stem en Timo de Jong met zijn liedjes over autodieven of koibois.



Jagersonic

Waar: Vera

Wanneer:14 januari

De rossige Jager houdt jaarlijks een eigen ruig festival in poppodium Vera. Onder het motto "Kalm An Niks An" wordt de hele nacht doorgefeest. De line-up wordt nog bekend gemaakt.



Platosonic

Waar: Plato, Coffee Company

Wanneer: 12 tot en met 14 januari

In één van de bekendste CD-winkels van Groningen en de buurman Coffe Company zingen artiesten de gasten toe, die ondertussen een nieuw album kopen of een kopje koffie drinken.



Pleuropsonic

Waar: diverse kroegen

Wanneer: 11 tot en met 14 januari



Wie Eurosonic eigenlijk te soft vindt, kan bij de line-up van Pleuropsonic terecht voor wat meer alternatieve muziek. In de iets bruinere kroegen als De Zolder en Café Knarie is trash en punk te vinden, maar ook ska en muziek uit diverse countrystromingen.