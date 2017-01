Deze week in de voorverkoop: The Shins, Rondé en Bambambiddybongbong

Rondé

Waar: Oosterpoort, Groningen

Wanneer: 25 mei

Kosten: 12,50 euro

Koop hier je kaarten

De band Rondé werd in 2014 gevormd op de Herman Brood Academie, rondom zangeres Rikki Borgelt. Op 13 januari komt het nieuwe album van de band uit, dat Borgelt omschrijft als een 'bubbel' met daarin de typische "warme, poppy en mysterieuze" Rondé sound. Op het album staat ook het nummer Why Do You Care, waarmee Rondé afgelopen jaar een derde 3FM Megahit scoorde. Volgens Giel Beelen gebeurde het nooit eerder dat een band zoveel megahits kreeg.

Rilan & The Bombardiers

Waar: Patronaat, Haarlem

Wanneer: 24 maart

Kosten: 14,10 euro

Koop hier je kaarten

Rilan bracht recentelijk een debuut EP uit. Op 24 maart brengt de zanger deze ten gehore onder begeleiding van de band The Bombardiers. Ook andere jonge lokale talenten treden tijdens deze avond op. Zo staan tweelingzussen Nina en Laura Philips op het podium als het duo ATKD en laat Bram Wesdorp (vroeger frontman van Neighbour Neighbour) zijn soloproject AVI ON FIRE horen. De drie bands bieden een mix van indie, dreampop, folk en funk. Op 17 maart staan ze ook in het Hedon te Zwolle.

Gaande

Waar: 013, Tilburg

Wanneer: 11 maart

Kosten: 6 euro

Koop hier je kaarten

Het festival Gaande biedt de hele nacht dansbare deuntjes van onder meer Dj Abstract en Snelle Jelle. Van achter de draaitafel laten zij een mix van hiphop, house en R&B horen. Eerder was deze dansavond van 013 al te bezoeken in oktober, ook was er een feestelijke versie van Gaande tijdens kerst.

VUUR

Waar: Neushoorn, Leeuwarden

Wanneer: 9 juni

Kosten: 17,50 euro

Koop hier je kaarten

Folkzangeres Anneke van Giersbergen richtte afgelopen jaar een metalband op, die voor het festivalseizoen een try-out doet in de Neushoorn te Leeuwarden. Daarna vertrekt de band onder meer naar Tsjechië, voor het festival Masters of Rock.

Bambambiddybongbong

Waar: Hedon, Zwolle

Wanneer: 17 februari

Kosten: 9 euro

Koop hier je kaarten

Bambambiddybongbong is een avond vol met dansbare reggae. Deze wordt verzorgd door Roots Rising, die een mix van reggae tot balkan ten gehore brengt. Ook biedt I'm with Stupid zomerse experimentele reggae en neemt het Backattack Soundsystem hun enorme stereoinstallatie mee.

The Shins

Waar: Paradiso

Wanneer: 30 maart

Kosten: 31.78 euro

Koop hier je kaarten

Indieband the Shins, in 1996 opgericht door James Mercer, gaat op tour met het nieuwe album Heartworms dat op 10 maart uitkomt. Tijdens de tour treedt de band maar drie keer in Europa op. In Londen, Parijs en in Paradiso te Amsterdam.