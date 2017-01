Overzicht: Rik van de Westelaken gidst het weekend

Rik van de Westelaken (45) presenteerde jarenlang het NOS Journaal, maar stapte afgelopen zomer over naar SBS6.

Donderdag was hij voor het eerst te zien als presentator van het programma 5 Golden Rings. Later dit jaar zal hij ook als presentator van Peking Express op Net5 verschijnen.

La La Land - Damien Chazelle

Wat: musical, romantische komedie

Waar: bioscopen in heel Nederland

"Ik adviseer mensen om van het weekend de film La La Land in de bioscoop te gaan kijken. Ik heb hem al gezien, maar zou zo nog een keer naar toe gaan. Fantastische film, een ode aan Hollywood. Zo'n mooi verhaal. Ik ben eigenlijk helemaal niet van de musicalfilms, maar voor La La Land pikte ik dat gewoon. Echt heel goed gedaan en Emma Stone acteert hartverwarmend.

Ik ga zelf het liefst naar de City bioscoop in Amsterdam. Dat is een wat kleinere bioscoop die niet alle grote kaskrakers, maar de wat kleinere films vertoont. De bioscoop is altijd wel druk bezocht, maar er zit nooit iemand te bellen of te sms-en tijdens de voorstelling. Daar ben ik wel blij mee. Eten doe ik niet tijdens een filmvertoning, maar ik haal wel iets te drinken. Ik neem ook geen consumpties van huis mee, ik ben heel braaf."

Bruno Mars live in Ziggo Dome

Wat: concert

Waar: Ziggo Dome, Amsterdam

Wanneer: dinsdag 9 mei

"Hij komt pas over enkele maanden, maar ik zou komend weekend alvast kaarten kopen voor het concert van Bruno Mars in de Ziggo Dome. Ik wil hem heel graag zien. Ik vind hem een groot talent en ik ben benieuwd of hij live net zo opzwepend is als dat ik vermoed. Ik ben een aantal keren bij Prince geweest, toen ik heel jong was. Dat vond ik fantastisch! Zijn muziek en zijn vaardigheden als entertainer. Bruno Mars is misschien wat commerciëler, maar ik vind het zo goed klinken. Het is dansbaar en hij heeft een goed gevoel voor soul. Ik vind dat heel lekker. Als ik een concert bezoek koop ik altijd kaartjes voor staplaatsen. Ik wil graag kunnen bewegen. De merchandise laat ik lekker liggen. Ik heb van Prince iedere keer een poster of een plaat gekocht, maar dat doe ik al jaren niet meer."

The Fountainhead - Ivo van Hove

Wat: toneelopvoering, drama

Waar: Rabozaal, Melkweg

Wanneer: tot en met zondag 15 januari

"Ik ben heel erg benieuwd naar The Fountainhead van Toneelgroep Amsterdam. Een aantal collega's van de NOS zijn daar naar toe geweest en waren laaiend enthousiast. Ik wil de voorstelling graag zien, ook om de broodnodige cultuur op te snuiven. Ik vind het niet erg als een voorstelling langer dan anderhalf uur duurt. Toneelgroep Amsterdam is doorgaans van de lange adem. Ik heb weleens stukken meegemaakt die vier uur duurden. Angels in America duurde volgens mij zes uur, maar het was ongenadig spannend. Het wordt dan echt een event. Ik vind het niet erg als het lang duurt, als het maar goed is. Ik vind het daarnaast niet heel belangrijk als er acteurs op het toneel staan die ik ken van televisie. Op het moment dat iemand het podium opgaat, is hij een personage."

Jean Tinguely - Stedelijk Museum Amsterdam

Wat: expositie

Waar: Stedelijk Museum, Amsterdam

Wanneer: tot en met 5 maart

"Dit is echt een superleuke tentoonstelling, waar heel veel mensen plezier aan zullen beleven. Jean Tinguely was een Franse beeldend kunstenaar en die heeft allemaal installaties gemaakt in de jaren zestig en zeventig. Een groot deel daarvan staat nu in het Stedelijk. Het is echt fantastisch om daar ook met kinderen naar toe te gaan, want er staan allerlei fantasiebouwsels met radertjes. En als je op een knop drukt begint alles te bewegen. Tinguely is een beetje de meester van de anti-kunst. Hij heeft dingen gemaakt waardoor mensen zich afvragen wat kunst nou eigenlijk is. En welke plek die kunst in ons eigen leven invult. In de jaren zestig exposeerde hij ook in het Stedelijk, als je ziet hoe geweldig dat toen was. En het is nog steeds actueel. Wat is de functie van moderne kunst? De expositie is bovendien met zoveel humor in elkaar gezet, dat je volgens mij niet zonder glimlach weer het museum uitloopt."