Overzicht: Zes films die je vanaf deze week in de bioscoop kunt zien

Brimstone - Martin Koolhoven

Wat: western, thriller

Waar: bioscopen en filmhuizen in heel Nederland

Speelduur en leeftijd: 149 minuten, 16 jaar en ouder

Eigenlijk is alles al gezegd over deze grimmige western van de Nederlandse regisseur Martin Koolhoven. Brimstone, met een sterrencast vol acteurs en actrices als Carice van Houten, Guy Pearce, Dakota Fanning en Kit Harington, kreeg talloze loftuitingen en bijna net zoveel voorpremières. Vanaf deze week is hij dan echt voor iedereen te zien.

Allied - Robert Zemeckis

Wat: drama, thriller

Waar: bioscopen en filmhuizen in heel Nederland

Wanneer: vanaf 13 januari

Speelduur en leeftijd: 124 minuten, 12 jaar en ouder

Brad Pitt en Marion Cotillard spleen in Allied een medewerker van de geheime dienst en een verzetsstrijder die elkaar tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1942 tegenkomen in Noord-Afrika. Ze komen elkaar in Londen weer tegen, maar zien zich gedwongen hunn eigen oorlog uit te vechten willen ze hun relatie redden.

The Bye Bye Man - Stacy Title

Wat: horror

Waar: bioscopen in heel Nederland

Speelduur en leeftijd: 96 minuten, 16 jaar en ouder

Horrorfilm waarin de hoofdrolspelers, die net hun intrek hebben genomen in een vervallen studentenhuis, het uit hun hoofd moeten laten om aan de Bye Bye Man te denken. Doen ze dit wel, verankert zich deze kwade geest in hun brein en gebeuren er nare dingen.

Patriots Day - Peter Berg

Wat: actie

Waar: bioscopen in heel Nederland

Speelduur en leeftijd: 134 minuten, 12 jaar en ouder

Patriot's Day is gebaseerd op de ervaringen van politieagent Ed Davis (Marc Wahlberg) tijdens de aanslag op de marathon van Boston in 2013. De film beschrijft het verhaal vanuit het standpunt van de agent, maar zal ook aandacht geven aan andere ooggetuigen en slachtoffers. Bij de aanslag op de Boston Marathon kwamen drie mensen om het leven, In totaal raakten 260 mensen gewond.

Lion - Garth Davids

Wat: drama

Waar: bioscopen en filmhuizen in heel Nederland

Speelduur en leeftijd: 118 minuten, 12 jaar en ouder

Lion vertelt het verhaal van de vijfjarige Sunny Pawar, die op duizenden kilometers afstand van zijn woonplaats verdwaald raakt. Hij moet het alleen zien te rooien, tot hij geadopteerd wordt door een westers koppel. Na enkele decennia besluit de jongen terug te gaan en zijn familie te zoeken.

Manchester by the Sea - Kenneth Lonergan

Wat: drama

Waar: filmhuizen

Speelduur en lengte: 137 minuten, 12 jaar en ouder

Kenneth Lonergan brengt met het drama Manchester by the Sea het verhaal in beeld van klusjesman Lee Chandler. De jonge man gaat door een persoonlijke hel, tot hij het voogdijschap over zijn neefje krijgt. Casey Affleck won in 2016 voor het vertolken van de hoofdrol in Manchester by the Sea een Golden Globe.