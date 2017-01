Musical over leven Gloria Estefan komt naar Nederland

De première vindt plaats op zondag 29 oktober, maakt Stage Entertainment maandag bekend.

Nederland is het eerste land na de Verenigde Staten waar On Your Feet! te zien is. De audities zijn momenteel bezig.

Stage Entertainment-baas Albert Verlinde is "enorm blij" dat On Your Feet! naar Nederland komt. "Ik heb de show het afgelopen jaar een aantal keer bezocht op Broadway en het is een onweerstaanbare voorstelling die het publiek letterlijk ‘on their feet’ krijgt."

Gloria Estefan is een Amerikaanse zangeres van Cubaanse afkomst, die vooral in de jaren 80 en jaren 90 veel hits scoorde. Op 20 maart 1990 raakte Estefan zwaargewond als gevolg van een ernstig busongeluk, vlakbij Scranton, Pennsylvania. Een tractor raakte de tourbus, waardoor Estefan haar rug brak en ernstige schade opliep aan haar ruggengraat. Na een jaar maakte ze haar comeback. Estefan trouwde op 1 september 1978 met zanger Emilio Estefan.