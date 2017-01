U2 treedt op in Amsterdam Arena

Het album viert dit jaar zijn dertigste verjaardag.

The Joshua Tree is het vijfde studioalbum van U2. Op het album staan hits als With or Without You, Where the Streets have no Name en I still haven't found what I'm looking for.

De voorverkoop van het concert gaat op 16 januari van start.

Bijzondere shows

De band beloofde vorige maand in een bericht dat er een bijzondere serie shows aan zat te komen. Data werden toen nog niet gegeven.

Naar verluidt komt U2 later dit jaar ook met een nieuw album. In 2014 bracht de band voor het laatst nieuw werk uit. De kaartverkoop gaat volgende week maandag van start.