Tien culturele hoogtepunten in 2017

The Bridges of Madison Country

Wat: musical

Wanneer: 5 juni tot en met 26 juni

Waar: Het Zonnehuis in Amsterdam

Koop hier je kaarten

De Broadway-musical The Bridges of Madison County is gebaseerd op de gelijknamige roman van Robert James Waller. Het verhaal was ook al goed voor een film, met Clint Eastwood en Meryl Streep in de hoofdrol. De musical-versie is bekroond met Tony Awards en vertelt het verhaal over de onverwachte affaire tussen de Italiaanse huismoeder Francesca (Lone van Roosendaal) en de ongebonden fotograaf Robert (Kees van Kooten).

Daniël Lohues - theatershow

Wat: theatervoorstelling

Wanneer: 2 februari tot en met 24 juni

Waar: diverse theaters

Koop hier je kaarten

Zanger Daniël Lohues bezingt het leven met nieuwe nummers, maar laat in zijn theatershow ook oudere liederen horen uit zijn rijke oeuvre. De Nederlandse zanger heeft er al een succesvolle carrière op zitten. Zo stond hij in het voorprogramma van The Rolling Stones en schreef hij onder meer liedteksten voor The Common Linnets. Lohues ontving bovendien een Zilveren Harp, Edison en Annie M.G. Schmidt-prijs.

The Ark-festival

Wat: festival

Waar: de zee

Wanneer: tussen 31 augustus en 3 september

Koop hier je kaarten

Het is nog steeds de vraag of het Amsterdamse festival Ship Happens volgend jaar doorgaat. Maar er zijn alternatieven voor dit boot-festival, zoals het nieuwe festival The Ark. Dit feest met maar liefst 50 dj's wordt gehouden op cruiseschip The Freedom Of the Seas, dat omgetoverd wordt tot een luxe club. Het feestschip vaart van Barcelona via Ibiza naar Marseille en weer terug.

Stukafest

Wat: festival

Waar: diverse steden

Wanneer: vanaf 1 februari

Koop hier je kaarten

Jaarlijks vindt het festival Stukafest plaats in verschillende steden. De programmering, vol theater en muziek, wordt samengesteld door een studentenbestuur. In diverse huiskamers is dan ook vooral jong talent te zien.

Drake

Wat: concert

Waar: Ziggo Dome, Amsterdam

Wanneer: 18, 20, 21, 22 januari

Koop hier je kaarten

Zijn nummer One Dance was het meest gestreamde nummer ooit en recentelijk is hij zelfs verkozen tot best geklede man door mannenblad GQ. In januari staat de rapper in de Ziggo Dome te Amsterdam. Een concert dat gezien zijn populariteit zeker behoort tot de culturele hoogtepunten van 2017.

Despicable Me 3

Wat: jeugdfilm

Waar: alle bioscopen in Nederland

Wanneer: 29 juni

Voormalige slechterik Gru, zijn vriendin Lucy en de schattige kinderen Margo, Edith en Agnes ("It's so fluffy I ‘m gonna die”) zijn opnieuw te zien in een hartverwarmende en tegelijk spannende film. Ook deze keer glanzen de Minions in hun bijrollen.

Bob Dylan

Wat: concert

Waar: Afas Live, Amsterdam

Wanneer: 16 en 17 april

Koop hier je kaarten

In 2016 zijn we een hoop legendes uit de pop en rock verloren. Des te meer reden om deze folk-held te gaan bekijken in Afas Live, voorheen Heineken Music Hall. Afgelopen jaar was succesvol voor de singer-songwriter, mede dankzij het winnen van de Nobelprijs voor de Literatuur. Al wilde Dylan deze in eerste instantie niet in ontvangst nemen.

Art Rocks

Wat: musea

Waar: door heel Nederland

Art Rocks is een competitie waarbij bands en musici een nummer maken, dat geïnspireerd is door een schilderij uit één van de Nederlandse musea. Vijftig geselecteerde acts zijn te horen in de musea waar de desbetreffende schilderijen hangen. Op 17 januari vindt de finale van Art Rocks plaats in Paradiso. Dan strijden zes finalisten om de hoofdprijs van duizend euro.

Millenium 5

Wat: boek

Wanneer: 7 september



Nadat Stieg Larsson, de schrijver van de spannende Millennium-serie, overleed; leek het afgelopen te zijn met de boekenreeks. Maar auteur David Lagercrantz nam het van hem over en schreef een vierde deel. Hoewel het omstreden was dat Lagercrantz zich het verhaal had toegeëigend, is het vierde deel in meer dan veertig landen verschenen en werden er meer dan zes miljoen exemplaren van het boek verkocht. Op 7 september komt het vijfde deel uit, opnieuw met Lisbeth Salander en Mikael Blomkvist in de hoofdrol. De titel wordt nog bekend gemaakt.