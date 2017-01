Dit kun je zaterdag doen: horror met Hans Klok of 24 uur met underground-muziek

Deze zaterdag kunnen we reisplannen maken voor het nieuwe jaar, 24 uur lang onderduiken in de underground of winterse bieren proeven.

Reis!

Wat: beurs

Waar: MartiniPlaza, Groningen

Kosten: 5 euro

Een nieuw jaar is aangebroken, dus kan er ook weer nagedacht worden over reisplannen voor 2017. Of het nou gaat om een stedentrip in Europa, een verre reis naar Amerika of gewoon een weekendje Appelscha. Tijdens de Reis!-beurs komt alles voorbij. MartiniPlaza is speciaal voor het evenement ingericht als vertrekshal.

Maastricht aan tafel

Wat: culinair

Waar: Maastricht

Kosten: driegangen-diner voor 25.55 euro

In Maastricht staan vanaf zaterdag vijftien dagen lang allerlei gerechten op tafel voor een gereduceerde prijs, van lokale hapjes tot aan combinaties uit de Aziatische keuken. Deelnemers kunnen aanschuiven bij diverse restaurants of meedoen aan een stadswandeling om de trek te stillen.

Nieuwjaarsrace

Wat: sport

Waar: Ciircuitpark, Zandvoort

Gratis entree

Coureurs strijden om de eerste plek tijdens de tweede wedstrijd van Syntix Winter Endurance Kampioenschap. Uniek aan deze competitie is dat een deel van de race in het donker wordt gereden.

House of Horror

Wat: magieshow

Waar: Luxor Theater, Rotterdam

Kosten: vanaf 26 euro

Het spookt in het Luxor Theater en dat is de schuld van Hans Klok. Illusionisten uit het verleden willen hem weg hebben uit de magische cirkel en proberen hem daarom de stuipen op het lijf te jagen. Maar daardoor moet het publiek ook angstig toezien hoe geesten dwalen op het podium. Gelukkig laat Klok zich niet zomaar wegjagen. Kijk hoe dit afloopt tijdens een magische show met één van de bekendste illusionisten van Nederland.

Van Onderen

Wat: muziekevenement

Waar: Paradiso, Amsterdam

Kosten: 15 euro voor 24 uur

24 uur lang staat Paradiso in het teken van underground muziek. Dit is uniek, want de club is voorheen nog nooit zo lang open geweest. Van Onderen is opgedeeld in drie blokken van acht uur, met elk een eigen thema.

Around International Film Festival

Wat: filmfestival

Waar: LAB, Amsterdam

Kosten: 9 euro regulier ticket

Internationale documentaires, animaties, muziekvideo's en studentenfilms uit de onafhankelijke filmindustrie worden voor de filmliefhebber getoond in het LAB te Amsterdam. Het festival vindt ook plaats in Parijs, Berlijn en Barcelona.

IJhallen

Wat: markt

Waar: Ijhallen, Amsterdam

Entree: 5 euro aan de deur

In de winkels zijn nu volop Sale-artikelen te vinden, maar echte koopjes scoor je op een tweedehandmarkt zoals die in de Ijhallen. Hier zijn blousjes, broeken en schoenen voor enkele euro's te vinden maar voor wat meer geld ook LP's of antieke meubels.

Voorpremière Brimstone (in aanwezigheid van regisseur Martin Koolhoven)

Wat: western

Waar: Kino Rotterdam

Kosten: 10.00 euro

Brimstone vertelt een duister verhaal dat zich afspeelt aan het einde van de negentiende eeuw. Het leven van Liz (Dakota Fanning) en haar gezin komt op het spel te staan wanneer een huiveringwekkende dominee (Guy Pearce) in haar leven verschijnt. Ook Game of Thrones-acteur Kit Harington en Carice van Houten hebben een rol.

Fantastisch Kinderfilm Festival

Wat: filmfestival

Waar: Verkadefabriek, Den Bosch

Kosten:

De Geur van Worteltjes of klassiekers als Het Zakmes zijn voorbeelden van films die te zien zijn tijdens dit filmfestival voor kinderen, maar eigenlijk zijn deze stiekem leuk voor de hele familie. Het festival vindt onder meer plaats in Den Bosch.

Groninger Winterbiertocht

Waar: diverse café’s, Groningen

Kosten: 28 euro in een deelnemende kroeg

Deelnemers kunnen proeven van zeven verschillende winterbieren in zeven Groningse kroegen. Bij de donkere bieren wordt een hapje geserveerd.

Winterpeen festival

Wat: festival

Waar: Podium Victorie, Alkmaar

Kosten: 5 euro voorverkoop

Bij elk seizoen hoort een andere groente en in Podium Victorie ook een ander bijpassend feest. De laatste maanden van de winter worden gevierd met het Winterpeen festival, waarbij verschillende dj's draaien en een silent disco wordt georganiseerd.