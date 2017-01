Dit kun je zondag doen: bezoek het riooltheater en dans als David Bowie

Deze zondag kunnen we naar een klucht over mensen die constant willen zoenen of feesten zoals David Bowie dat gedaan zou hebben voor zijn zeventigste verjaardag.

The Art of Banksy

Wat: tentoonstelling

Waar: Beurs van Berlage, Amsterdam

Kosten: 17.50 regulier ticket

Koop hier je kaarten

De populaire tentoonstelling The Art of Banksy werd eerder verlengd, zodat liefhebbers van graffitikunstenaar Banksy nog een extra kans kregen om de tentoonstelling te bezoeken. Maar zondag is dan toch echt de laatste dag dat de maatschappijkritische straatkunstwerken van de beroemde Brit in Amsterdam te zien zijn.

David Bowie Afterparty

Waar: Paradiso, Amsterdam

Kosten: 8.51 euro

Koop hier je kaarten

Paradiso viert de zeventigste verjaardag van David Bowie met dj's als Joost van Bellen en optredens van onder meer de extcentrieke Monsieur Plastique.

Catching Cultures Orchestra Festival

Waar: TivoliVredenburg, Utrecht

Gratis entree

Muziek uit het westen en uit het oosten wordt samengevoegd tijdens een feestelijke middag in TivoliVredenburg. Tonen uit het oosten worden vooral verzorgd door nieuwkomers uit het asielzoekerscentrum en professionele musici die zijn gevlucht. Zij krijgen een podium om de geluiden van hun thuisland te laten horen.

Hoge Noo(d)t

Wat: jeugdtheater

Waar: Landgoed Leusderend

Kosten: 5 euro voor kinderen, 10 euro voor volwassenen

Koop hier je kaarten

Hoge Noo(d)t is een muzikale theatervoorstelling voor kinderen vanaf zes jaar. De voorstelling gaat over Juf van Net tot Schoon, die tijdens een schoolreisje even naar de wc gaat maar zichzelf per ongeluk doorspoelt. Daarop belandt ze in de wondere wereld van het riool. Lukt het haar om haar klas terug te vinden?

Onderweg - met de fotograaf op reis

Wat: tentoonstelling

Waar: Nationaal Archief, Den Haag

Kosten: 5 euro regulier ticket aan de deur

Bekende Nederlandse fotografen als Cas Oorthuys en Ed van der Elsken tonen hun iconische foto's uit andere werelden, die ze hebben vastgelegd tijdens hun reizen naar verre oorden. Onderweg biedt ook wel een overzichtstentoonstelling van honderdvijftig jaar reisfotografie.

Cineville's beste films van 2016

Waar: Kriterion, Amsterdam

Kosten: Cineville-pashouders gratis, 7 euro voor een kaartje

Reserveren via 020 623 17 08

Cinevillepashouders en andere filmliefhebbers stemden op de beste tien films van 2016. Deze zijn op zondag te zien in Kriterion. In de top drie staan Captain Fantastic, I, Daniel Blake en Toni Erdmann.

Zwarte Markt Venray

Wat: markt

Waar: Evenementenhal, Venray

Gratis entree

Op de zwarte markt zijn meer dan vijfhonderd kraampjes te vinden, die een ruim assortiment bieden aan zelfgemaakte artikelen, kleding en woonaccesorien tegen een lage prijs.

The Founder - John Lee Hancock

Wat: biografisch drama

Waar: bioscopen en filmhuizen in heel Nederland

Kosten: 10.50 euro

Koop hier je kaarten

The Founder vertelt het waargebeurde verhaal van de ploeterende Ray Kroc (gespeeld door Michael Keaton), wiens leven een nieuwe wending krijgt als hij Mac en Dick McDonald (eigenaren van een bekende fastfood keten) ontmoet.

Winterpaleis Het Loo

Wat: tentoonstelling

Waar: Paleis het Loo, Apeldoorn

Kosten: 14.50 euro regulier ticket

Koop hier je kaarten

Het paleis is ingericht in winterse sferen, met kerstbomen en feestelijk gedekte tafels. Waag bijvoorbeeld ook een rondje op de ijsbaan naast de koninklijke stallen. Zondag is de laatste dag dat het paleis in het teken van de winter staat.

Klucht

Wat: theater

Waar: Toneelschuur, Haarlem

Kosten: 14 euro regulier ticket

Koop hier je kaarten

Een klucht met vijftien deuren en vijf personages die constant verliefd op elkaar worden en willen zoenen. De makers van dit theaterspektakel wonnen eerder prijzen voor hun voorstelling Aap en Beer en Niet Huppelen.