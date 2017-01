Deze week in de voorverkoop

Extra show Bløf

Waar: Patronaat, Haarlem

Concert: 19 februari

Kosten: 32 euro

De eerste show van Bløf op 18 februari was onmiddelijk uitverkocht. Daarom organiseert het Patronaat nog een concert, waarbij de Zeeuwen nummers laten horen van hun nieuwe album dat binnenkort uitkomt. Een kaart voor het optreden van de band op 19 februari geeft ook toegang tot de aftershow, waar de indie popband Dandelion optreedt.

Memphis Maniacs

Waar: Oosterpoort, Groningen

Concert: 11 februari

Kosten: 17.50 euro

Het Nederlandse swingende vijftal van Memphis Maniacs gooit alles in de mix, van Swedish House Maffia tot Jimi Hendrix. Bij de MAXIMUM MASHUP clubtour zoeken de Memphis Maniacs de grenzen op van de mash-up en laten ze nog inventievere mixen horen dan anders, zo ook tijdens deze feestelijke avond in de Oosterpoort.

Xiu Xiu

Waar: Bitterzoet, Amsterdam

Concert: 24 mei 2017

Kosten: 12.50 euro

De experimentele Amerikaanse band Xiu Xiu maakt gruizige avant-pop tot kunstig georkesteerde rock, synthpop en zware noise. Hun nieuwe album Forget komt in februari uit.

Privilege Indoor Festival

Waar: 013, Tilburg

Festival: 18 maart

Kosten: 10 euro

Een groots aangepakt urban-festival met Nederlandse bekende namen als Boef en Gio. Ga tot vier uur 's nachts los op de aanstekelijke deuntjes van deze artiesten tussen zo'n drieduizend mooi geklede mensen, want de dresscode luidt niet voor niks 'Dress to Impress'.

Christon

Waar: Rotown, Rotterdam

Concert: 6 april

Kosten: 8 euro

Christon Kloosterboer, beter bekend als de zanger van Rigby, gaat solo. Op 6 april is hij te zien als eenmansband waarbij hij een optreden verzorgd met behulp van looping pedaaltjes, een bas, drums, gitaar en synthesizers. Op zijn solo-debuut Towns & Cities zijn vooral persoonlijke liedjes te horen. De zanger staat dan ook in de intieme zaal V11 van Rotown.

Noah Guthrie

Waar: de Helling, Utrecht

Concert: 21 april

Kosten: 15 euro

De Amerikaanse singer-songwriter Noah Guthrie is vooral bekend van zijn optreden in GLEE en zijn veelbeluisterde covers op YouTube. Inmiddels heeft de zanger ook genoeg eigen soul-achtig materiaal, dat te horen is op zijn album Among The Wildest Things.